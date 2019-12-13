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底妝卡粉卸掉重化太麻煩！彩妝師親授3大快速解救法

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▲底妝卡粉3大快速解救法。（圖／翻攝IG）

▲卡粉比脫妝更令人頭痛，不想卸掉重化快把彩妝師指點快速解救法學起來。（圖／翻攝@laneige_kr、@taeri__taeri）

記者張毓容／台北報導

底妝絕對是一個完美妝容最基本也最重要的關鍵，而說到底妝問題，比起脫妝，卡粉不服貼更令人頭痛，尤其是乾冷的秋冬，再怎麼加強保濕還是會碰到粉底卡卡的問題，但整臉卸掉從頭來過實在太麻煩，有方法能快速補救嗎？專業彩妝師Leslie針對3大種類卡粉問題提出解救辦法，快一起來學學，下次再卡粉也不怕！

▲底妝卡粉3大快速解救法。（圖／翻攝IG）

▲紋路型卡粉是最好解決的一種，用指腹或海綿將卡在紋路裡的粉底推開就可以。（圖／翻攝@lauramercier）

1.紋路型卡粉問題

Leslie老師說，想解決卡粉問題，首先得先從卡粉的類型來區分，大致上可分為：紋路型、毛孔型和粉餅類的卡粉這三種。而紋路型卡粉算是其中很好解決的一種，通常這類卡粉常是上妝一陣子後，因為臉部五官的高低起伏，加上表情變化的推擠，使粉底慢慢陷進紋路中而形成的，常出現在眼下細紋、法令紋或額頭等比較容易有紋路的區域。

紋路型卡粉處理方式很簡單，用指腹或海綿將卡在紋路裡的粉底輕輕推開、推淡就好了，如果推開後粉底變薄，有點膚色不均，也可以再補上一點薄薄的粉底。只是這類型卡粉跟表情紋有關，所以上妝的時間越長，就會有再度出現的可能，無法做到一次處理完就不會再出現。

▲底妝卡粉3大快速解救法。（圖／翻攝IG）

▲毛孔型卡粉是因為粉底都在毛孔裡，要用乾淨的海綿推擦卡粉局部。（圖／翻攝@lauramercier）

2.毛孔型卡粉問題

有一些人的卡粉是上完粉底液或粉霜後，發現毛孔的地方變得像是「草莓」，一粒一粒凸凸的，好像臉上黏了一些白芝麻，通常這種人的毛孔比較粗大，又呈現水滴形，因為毛孔凹凸明顯，容易讓粉底都擠在毛孔裡。

若是已經出現毛孔卡粉的問題，Leslie老師建議使用一塊乾淨的海綿，用推擦的方式，整理毛孔卡粉的局部。因為海綿有吸取粉底的效果，所以用海綿推擦，可以讓擠在毛孔裡的粉底變得比較均勻，而且還能順帶帶走多餘的粉底，妝感也會變得更薄透。

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▲底妝卡粉3大快速解救法。（圖／翻攝IG）

 ▲有些人膚質不適合用粉餅上全臉，建議選擇其他粉底類型，粉餅只用在想加強的局部就好。（圖／翻攝@yui_kanno.jpg）

3.粉餅類卡粉問題

最後，粉餅卡粉的這一型，連Leslie老師都說「這是化妝師最怕碰到的狀況！」因為粉餅像是粉底mix蜜粉的底妝類型，很霧、遮蓋力好、妝效也明顯，但同時意味著粉餅比較乾，也比較厚一點。

而有些人的膚質並不適合用粉餅來上整個底妝，當粉餅上的量太多，加上如果用「擦」的方式來上妝，久了以後，臉上的粉會變得一塊一塊的，最可怕的是，結塊的地方會越擦越明顯，其他不勻的地方則越擦越上不了妝！因為粉餅類型的卡粉包含了不勻和結塊，這種形態的卡粉不容易處理，甚至卸掉重化還比較好，建議從預防的方式來做處理。像是不要用粉餅整臉上妝，只用來局部加強就好；再來沾取的量不要多，也不要用力壓上臉，要以輕輕彈壓的手法上妝。

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關鍵字：

彩妝, 底妝, 彩妝師, 秋冬, 卡粉, 底妝問題, 解救辦法, 補救, 改善, 毛孔, 紋路, 粉餅, Leslie
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