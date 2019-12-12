貝克漢走出舒適圈其實怕怕的　挑戰高山越野滑雪回到18歲

▲帝舵表品牌代言人貝克漢與挪威奧運單板滑雪獎牌得主克傑爾斯蒂布阿斯一同登上阿爾卑斯山，挑戰越野滑雪。（影／帝舵表提供）

記者陳雅韻／台北報導

大衛貝克漢（David Beckham）從足球生涯退役後，活躍於時尚圈與演藝圈，看似光鮮亮麗，其實冒險的心蠢蠢欲動，他代言的瑞士腕錶品牌帝舵表（TUDOR）助他脫離舒適圈，與挪威奧運單板滑雪獎牌得主克傑爾斯蒂布阿斯（Kjersti Buaas）一同登上阿爾卑斯山，成功挑戰越野滑雪。

▲帝舵表品牌代言人貝克漢挑戰越野滑雪。（圖／帝舵表提供）





▲貝克漢（右）與挪威奧運單板滑雪獎牌得主克傑爾斯蒂布阿斯一同展開越野滑雪。



▲貝克漢背上裝備登上阿爾卑斯山。

▲貝克漢全程佩戴著TUDOR Black Bay P01腕錶。

他們清晨四時半出發，光是踩著雪登上阿爾卑斯山就不容易，在奧運選手面前，貝克漢完全不介意當學生，原本嘴硬說不緊張，被追問真的嗎？他才招認：「有一點啦！」真正滑下山時，他說：「我好像回到18歲。」此次登山滑雪挑戰，貝克漢全程佩戴著Black Bay P01（碧灣P01型）腕錶；傑爾斯蒂則佩戴酒紅色外圈Black Bay（碧灣）腕錶，搭配相襯的織紋錶帶，雖然都是為潛水員設計的錶款，但在高海拔的雪地，依然堅實精準。

▲傑爾斯蒂佩戴酒紅色外圈TDOR Black Bay腕錶。

強悍錶款由極限運動風雲人物代言再適合也不過，沛納海（Panerai）最新代言人為探險足跡遍佈七大洲、2006年由珠穆朗瑪峰的峰頂一躍而下進行速降滑雪的美籍華裔好手金國威（Jimmy Chin），他同時也是以《赤手登峰》（Free Solo）勇奪本屆奧斯卡最佳紀錄片的金獎導演，才華洋溢而備受品牌青睞。

▲沛納海最新代言人是勇奪本屆奧斯卡最佳紀錄片的美籍華裔導演金國威，他同時也是極限運動界好手。（圖／沛納海提供）