熱水裡出現雪人！5款泡澡小物好療癒　讓身體暖起來

▲療癒泡澡時光，將整天疲勞壓力一掃而空。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

寒流來的時候，就開始懷念起夏日的暖陽。想要身體暖呼呼，洗個舒服的澡是必須。這時候入浴劑、泡澡球可不能少，趁著泡澡時光再敷片面膜，不僅身心療癒，連臉蛋都一併顧好了。

聖誕節入浴球，160元。

日本知名玩具大廠所推出的聖誕節限定款式。圓球狀的沐浴球投入溫水中，待入浴劑溶解後，聖誕節限定款式的小人偶就會浮現，包括聖誕老公公、麋鹿、雪人等等，小驚喜超可愛。

Aveeno 聖誕限定禮盒-燕麥沐浴保濕組，219元。

特別為了聖誔節推出應景包裝，內容物包含了沐浴乳和身體乳，都是最經典熱賣品項。

玩具總動員4入浴球，170元。

每個入浴球都內含1個公仔，共有4款。將入浴球放入水中，就會散發葡萄汽水香氛，待浴球完全溶化後，公仔就會浮出水面。

Melvita 薰衣草舒壓好眠沐浴油 ，140ml，1,280元。

添加法國普羅旺斯100%純正有機的薰衣草精油，其優秀的舒緩功效及天然療癒安定氣息，讓身體更容易進入深層睡眠狀態，提升睡眠品質。

日本名湯 奢華幸福入浴劑14入，390元。

內含日本全國知名溫泉地體驗入浴劑，經過當地認證溫泉勝地，不用出國在家就能享有奢華泡湯體驗。

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