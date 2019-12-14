fb ig video ETtoday search mobile

熱水裡出現雪人！5款泡澡小物好療癒　讓身體暖起來

> >

▲▼身體暖起來！5款療癒泡澡推薦。（圖／翻攝自IG、品牌推薦）

▲療癒泡澡時光，將整天疲勞壓力一掃而空。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

寒流來的時候，就開始懷念起夏日的暖陽。想要身體暖呼呼，洗個舒服的澡是必須。這時候入浴劑、泡澡球可不能少，趁著泡澡時光再敷片面膜，不僅身心療癒，連臉蛋都一併顧好了。

▲▼身體暖起來！5款療癒泡澡推薦。（圖／翻攝自IG、品牌推薦）

聖誕節入浴球，160元。

日本知名玩具大廠所推出的聖誕節限定款式。圓球狀的沐浴球投入溫水中，待入浴劑溶解後，聖誕節限定款式的小人偶就會浮現，包括聖誕老公公、麋鹿、雪人等等，小驚喜超可愛。

▲▼身體暖起來！5款療癒泡澡推薦。（圖／翻攝自IG、品牌推薦）

Aveeno 聖誕限定禮盒-燕麥沐浴保濕組，219元。

特別為了聖誔節推出應景包裝，內容物包含了沐浴乳和身體乳，都是最經典熱賣品項。

▲▼身體暖起來！5款療癒泡澡推薦。（圖／翻攝自IG、品牌推薦）

玩具總動員4入浴球，170元。

每個入浴球都內含1個公仔，共有4款。將入浴球放入水中，就會散發葡萄汽水香氛，待浴球完全溶化後，公仔就會浮出水面。

▲▼身體暖起來！5款療癒泡澡推薦。（圖／翻攝自IG、品牌推薦）

Melvita 薰衣草舒壓好眠沐浴油 ，140ml，1,280元。

添加法國普羅旺斯100%純正有機的薰衣草精油，其優秀的舒緩功效及天然療癒安定氣息，讓身體更容易進入深層睡眠狀態，提升睡眠品質。

▲▼身體暖起來！5款療癒泡澡推薦。（圖／翻攝自IG、品牌推薦）

日本名湯 奢華幸福入浴劑14入，390元。

內含日本全國知名溫泉地體驗入浴劑，經過當地認證溫泉勝地，不用出國在家就能享有奢華泡湯體驗。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

泡澡, 療癒, 小物, 推薦
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 日本男性票選「女生最讓人反感的20種特徵」　娃娃音、「照騙」都不行 從指尖跟上潮流！2020年度色「經典藍」光療美甲10款推薦 現在知道還不晚！7個容易發胖壞習慣，第5個超難戒 肌膚乾燥有解！皮膚科醫師：洗澡後要「拍乾」而不是擦乾 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面