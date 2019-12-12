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韓妞IG狂曬的文青風香氛護手霜正夯！簡約設計隨手拍就超時髦

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▲韓妞IG狂曬　文青風香氛護手霜正夯。（圖／翻攝IG）

▲韓妞IG狂曬　文青風香氛護手霜正夯。（圖／翻攝IG）

▲最近韓國IG上有條文青風護手霜爆紅，時尚外型隨便擺拍就是美照。（圖／翻攝IG@abib.official、@juokkong、@honey.flamingo 、@luv_14818）

記者張毓容／台北報導

非常在意外在形象、時時緊跟時尚潮流的韓國女生，除了穿搭配件等全身行頭要細細打點，就連隨身攜帶的護手霜都不放過，柔嫩雙手的保養功能只是基本，還要有高顏值包裝，才會讓她們願意帶出門。近來韓國潮人們就在IG上瘋曬一款文青風護手霜，時髦的簡約設計拿在手上或隨意擺拍都有滿滿時尚感，不只韓妞愛，也有不少歐巴粉絲。

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▲Her和她 Abib護手霜。（圖／公關照）

▲韓國Abib絲滑香氛護手霜50ml （4入特惠組），原價NT$1,640，特價1,395。點我購買。

▲韓妞IG狂曬　文青風香氛護手霜正夯。（圖／翻攝IG）

▲Abib是近年來在韓國很紅的小眾保養品牌，簡約時髦的外型和純淨天然成分擄獲不少時尚人士的心。（圖／翻攝IG@abib.official、@flat.white、@_choi_sang_mi）

而這款兼具「時尚小物」功能的護手霜就來自韓國保養品牌「Abib」，Abib或許對於許多台灣女孩來說有點眼生，但若是平常有在follow韓妞IG的人，應該多少都看過這個有點文青風的設計感小眾品牌。品牌名稱Abib源自於「穀物」一詞，也代表著品牌追求天然、純淨成分的精神和品質要求，所有產品都堅持無添加、無化學物質，連敏感肌、孕婦都可以使用，加上以黑白色調搭配單純文字的清新時髦包裝設計，收服不少韓國女生和時尚潮人的心。

▲韓妞IG狂曬　文青風香氛護手霜正夯。（圖／翻攝IG）

▲韓妞IG狂曬　文青風香氛護手霜正夯。（圖／翻攝IG）

▲香氛護手霜被視為Abib的入門款，目前共4種香氣。（圖／翻攝IG@autumn_lovemom、@abib.official）

Abib目前擁有的品項也不少，包含化妝水、保濕乳液、凝膠、精華液、面膜、潔膚皂到護手霜、底妝系列等，其中價格好入手的香氛護手霜，不僅是人氣商品，更被視為abib的入門款。

Abib香氛護手霜添加凡士林成分，可幫助軟化手部角質和粗糙肌膚，形成保護網防止水分流失，並帶有如香水般有前後味層次的香氛，滋潤柔軟雙手的同時，更為肌膚帶來香氣，目前共有L、W、V和與韓國人氣服裝品牌聯名的Kirsh等四款香味。另外，很多人對於護手霜最在意的吸收度也獲得好評，雖然滋潤保濕，但很好推開，吸收也快，吸收後也不會有黏膩感，綜合了時髦外型、質感香氛、舒適的護手功能，難怪能成為韓妞們私藏的保養好物。

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▲Her Abib護手霜。（圖／公關照）
▲Abib 絲滑香氛護手霜，50ml，4入特惠組原價NT$1,640，特價1,395。點我購買。

▲韓妞IG狂曬　文青風香氛護手霜正夯。（圖／翻攝IG）

▲Abib 絲滑香氛護手霜，50ml，單支原價NT$410，特價NT$365。點我購買。

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