「3：8佛系瘦身法」正夯！網友親試：不知不覺瘦5kg

▲飲食、運動和睡眠多管齊下，無痛減重不是夢。（圖／翻攝自IG/dd.mini、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

想要再瘦一點，但卻沒什麼動力，不想挨餓也不想運動，有沒有什麼方法可以輕鬆瘦？最近網傳一種佛系瘦身法，據說只要在飲食、運動和睡眠遵守3：8原則，不用太累就能自然瘦下來！





飲食3：8原則

攝取均衡營養才是健康減重的方法，飲食的「3」是指碳水化合物、蛋白質和脂肪不可少，一天必須吃足3份蔬果幫助腸胃蠕動。

「8」則是指晚上8點前吃完晚餐，太晚進時會拉長消化時間，另外晚餐份量不宜超過午餐，正確來說一日三餐最好呈現倒金字塔最好，早餐認真吃、午餐正常吃，晚餐精巧吃最好。

運動3：8原則

要讓沒有運動習慣的人動起來有困難，建議可從走路做起，運動的「3」是指飯後散步30分鐘，不只能幫助消化，更能消耗多餘熱量。

「8」是睡前拉筋8分鐘，睡前拉筋能伸展身體各部位，同時促進體內身體代謝，不只能維持身材，更能趕走水腫，就連睡眠都能更沉穩。

睡眠3：8原則

睡眠的「3」是指晚上要睡滿黃金3小時，也就是晚上11點到凌晨2點，這段時間是黃金排毒時刻，只要好好休息能促使體內毒素排出，當肌膚變好、循環變好，體重自然能減輕。

「8」是指睡滿8小時，根據研究睡眠時會生產分解脂肪作用的荷爾蒙，

只要睡滿美容覺，能幫助身體消耗更多卡路里，相反如果睡不好，則容易發展成易胖體質。

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