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超滋潤、讓肌膚變亮！網友舉證「冰冰霜」4個非買不可理由

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▲Her冰冰霜。（圖／翻攝范冰冰微博、記者林明瑋攝）

▲秋冬必備的萬用「冰冰霜」，溫和成分用起來很安心。（圖／翻攝范冰冰微博、記者林明瑋攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

范冰冰好肌膚有目共睹，只要被她點名加持過的保養品肯定爆紅。這款來自澳洲Blackmores維生素E乳霜正是她的心頭好，更被網友暱稱為「冰冰霜」。除了名人效應，它的溫和滋潤超有感，價格便宜可親，人手一支已成為全民運動，Her和她「周末超殺快閃店」推出4條928元的超級特惠，還沒買的、要囤貨的都手刀衝。

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▲Her冰冰霜。（圖／公關照）

▲澳洲Blackmores 維他命E霜（冰冰霜）50gx4條，原價1,500元，特價928元。點我購買。

澳洲國寶級品牌

Blackmores的健康保健食品在澳洲大有來頭，獲得澳洲政府「治療用品管理部」核可，有政府背書相當讓人安心。

成分單純不刺激

冰冰霜的正確品牌是「維生素Ｅ乳霜」，IG上更被大家暱稱為VE霜，因為它是以天然的維生素E和酪梨果油以及杏核油組成，不含人工香料、色素，低過敏不刺激的溫和特性，肌膚敏感、乾燥使用都適合。

上妝前用讓底妝服貼

冰冰霜更是許多化妝師寶物，妝前用來幫模特兒按摩能使肌膚變亮，滋潤度夠就能讓後續抵妝更服貼。若是肌膚敏感不適，薄塗一層也會有改善。

想到就能用的萬用霜

滋潤霜狀質地，能當作保養最後一個步驟，當臉部、身體肌膚覺得乾癢都能塗抹，甚至也有孕婦把它當作妊娠霜使用，定價親切合理，用起來也不會心疼。

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▲Her冰冰霜。（圖／記者林明瑋攝）

▲Her冰冰霜。（圖／記者林明瑋攝）

▲澳洲Blackmores 維他命E霜50g，4條原價1,500元，特價928元。點我購買。

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關鍵字：

冰冰霜, 保養, 保濕, VE霜, 范冰冰, 澳洲
fashion.net

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