關之琳德國旅行逛進名錶店　70萬經典款上手洩貴婦品味

▲關之琳到德國旅行，陪朋友到格拉蘇蒂原創專賣店賞錶。（圖／讀者提供）

記者陳雅韻／綜合報導

57歲的港星關之琳是演藝圈著名的凍齡美女之一，近來她除了品牌或朋友邀約的活動，已鮮少出席公開場合，原來日子過得逍遙自在，四處旅行，日前足跡踏上德國，和好友一同逛進德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）專賣店，相中經典的PanoMaticLunar月相錶，和她當天的黑白條紋襯衫絕配。

▲卡地亞釘子手環是關之琳的心頭好，一次戴上2個。（圖／翻攝rosamundkwan IG）

關之琳與時尚圈淵源深厚，對穿搭自有一套看法，偏愛優雅中又帶有個性的設計，即使是簡單的休閒look，她的手腕鮮少空空的就出門，必定搭配Tiffany & Co.、卡地亞（Cartier）、愛馬仕（Hermes）等品牌的熱門款手環，經常疊戴同款式不同材質的手環，流露貴婦氣息。

▲關之琳常疊戴手環，當中包括Tiffany熱賣的T系列手環。（圖／翻攝rosamundkwan IG）

這回她逛進位於德國的格拉蘇蒂原創專賣店，挑中近70萬元的緞面磨砂及拋光紅金錶殼PanoMaticLunar腕錶，面盤上功能顯示採招牌不對稱設計，左側為時分盤及小秒盤，4時位置為大日曆，上方高掛點綴星辰的月相顯示；翻到錶背可欣賞德國機芯的特色，包括格拉蘇蒂原創自行研發的雙鵝頸微調裝置、四分之三夾板等，低調卻極具內涵的設計，襯托佩戴者的品味。

▲關之琳戴格拉蘇蒂原創PanoMaticLunar 紅金腕錶，692,000元。（圖／品牌提供）