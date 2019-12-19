咖啡廳辦公室正夯！台北4間有會員制度的共享空間　上班族還不快來

▲（圖／Boven雜誌圖書館粉絲專頁）

在自由接案盛行的年代，許多人的身分都是斜槓再斜槓，少了公司制度的分配，自我的約束能力顯得更為重要，若是太過縱容自己怠惰，便很有可能不斷地延宕工作進度，因此許多人會透過不同服裝的變換，或是工作環境的調整等不同的儀式感，來驅使自己維持有效的工作節奏。

共享空間即是因此而生的新型態辦公空間，比起一般的不限時咖啡廳，這裡提供著完善的設備資源，以及更優惠的會員服務，以下就讓編輯帶大家細數，一起找出最適合自己的咖啡廳辦公場域：

1.The Hive TAIPEI

▲（圖／The Hive TAIPEI粉絲專頁）

首先要介紹的是The Hive是香港知名共享空間來台擴展的第一間店，鄰近台大醫院站，是交通非常方便的黃金地段，而該棟建築原先正是去年關閉的金石堂城中店！The Hive Taipei接手後，保留了原有的古蹟構造，並且以大量的落地窗設計和溫暖的木質家具陳設，空間總共有3層樓，1樓提供有會員使用的咖啡吧，整體給人相當舒心的辦公環境。

在租借方案上，有分成機動性高，可以選擇日票、限時票或是24小時進出的流動座位，還有長期租借的個人專屬辦公空間，如果是新創的小團隊， The Hive也提供2到5人以上不同的方案，且凡是會員都可免費參加不定期舉辦的活動，與使用會議室、視訊談話空間、影印機等器材。

2.Coffee & Work

▲（圖／Coffee & Work粉絲專頁）

第二間「Coffee & Work」位在安靜愜意的民生社區，沒有華麗的裝潢，類似MUJI風的簡約設計，給人乾淨清爽、充滿幹勁的工作感！正如同其店名所示，這裡提供咖啡還有良好的工作環境，偶爾也會有麵包、甜點，能以優惠的加購價購買。營業時間從早上十點到晚上十點，整整12小時，讓喜歡在不同時間工作的人，能夠自由安排作息。

在Coffee & Work可以選擇單次會員、10次會員或是 20次會員，不限期限使用，每日提供一杯免費飲品，並且不限時可重複進出。大部分的時間店內都是專屬於會員使用，不過在每天晚上7點至10點還是會開放非會員內用，若是第一次前往，或是單純想享受這樣的環境，可以選擇這個時段走進瞧瞧！

3.Library134

▲（圖／Library134粉絲專頁）

有別於上述兩間專為會員提供服務的咖啡廳共享空間，Library134因為總共有4層樓，空間更大，因此能做更多有趣的利用。一、二樓為一般的咖啡廳，提供早午餐、義大利麵、咖啡、果汁等各種餐食，三樓、四樓則為可提供月租的共享空間，備有黑板、投影機等設備。

其中最特別的地方為這裡有滿滿的設計藏書，若你是屬於設計類的工作者，或是喜歡尋找新奇靈感的人，那麼來到這裡鐵定不會讓你失望！平時若是在樓上辦公，遇到需要與客戶面談討論的情況，也可以就近約在樓下，享有85折的優惠價格，既便利又舒適。

4.Boven雜誌圖書館

▲（圖／Boven雜誌圖書館粉絲專頁）

最後一間一樣是有著滿滿藏書的Boven雜誌圖書館，不過不同的地方在於這裡大多以雜誌為主，包含了設計、藝術、時尚、生活、攝影等各種類型，共有超過4萬本來自世界各地的圖書，同時也提供代訂外文雜誌的服務，希望能給來店的讀者們美好的閱讀經驗。

在Boven一樓的空間屬於咖啡廳的場域，你可以選擇某個假日的午後，進來用餐翻翻書，也可以挑一個無事的空檔進到 B1 圖書館，好好地沉浸在書香中一整天。Boven Cafe採一杯飲品低消、不限時，而圖書館入館非會員則是每人台幣300元，若是有固定需求的話，也可以繳納年費，享有會員資格，可在一年內不限次數入館，也可以於前一日提前預約座位。

看完這麼多絕美又知性的工作環境，實在很想跟老闆申請每周一日的自由工作日，感覺在這些的地方，完全可以撫平工作的阿雜心情。各位SOHO族的朋友們，趕快收藏這篇，可千萬要好好珍惜與運用阿！

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