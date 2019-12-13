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重茶香霜淇淋、教父級乳酪蛋糕　正式公開專業吃貨才知道的屏東美食

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▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

要去屏東卻不知道有什麼美食嗎？原來有這麼多、這麼美、這麼紅的店都是在屏東！趕快筆記下來當個專業吃貨了。

TOP 10／小杜包子

來墾丁必吃的包子！包子皮很紮實，最多人點的是辣獅子頭：完整的一顆獅子頭包在包子裡，帶點微辣，再搭配酸菜吃起來很夠味！另外，香菇蛋黃、起司包也很受歡迎。

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lucy提供）

TOP 9／水月軒鮮蝦美食

愛吃蝦的人不能錯過！自家養殖的泰國蝦，蝦肉紮實有彈性，檸檬蝦、沙茶蝦、蒜頭蝦、鹹酥蝦、鹽焗蝦各種鮮蝦料理，非常下飯！

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客77提供）

TOP 8／樹夏飲事

在樹下的玻璃屋餐廳，想要找個地方發呆放鬆這裡很適合！供應的餐點不多，早午餐只有鹹、甜兩種，附上一杯咖啡，不華麗澎湃卻吃得出好食材。

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客chiawen提供）

TOP 7／鼎昌號

屏東日式復古冰店！經過烘焙後的重茶香霜淇淋，入苦回甘，下面還有紅豆、甜麥仁、咖啡豆，提升口感；其他還有販售雪花冰、聖代、雕魚燒、養生甜湯、傳統豆花，餐點種類多。

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客何秀惠提供）

TOP 6／日食糖224

老門老窗老屋餐廳，使用棕櫚糖研發出各式不同的料理：早午餐、輕食、義大利麵、南洋鍋物、主廚料理、燉飯、甜點和鬆餅，餐點種類多，不用怕選不到東西吃。

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客is V.提供）

TOP 5／小秘密さな MIMI KÖRI ミミ –

隱藏巷弄的日式超人氣刨冰！堆得高高的刨冰，小份的份量就非常足！口味選擇多，每一款都讓人想點，搭配著店家手工揉製白玉，好吃又好拍！

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客皮皮是隻貓提供）

TOP 4／美菊麵包店

屏東最美麵包店！像是擺放藝術品的藝廊，販售著歐式麵包，以外帶為主，可頌類是招牌商品，肉桂捲、明太子麵包也很受歡迎，選擇多都讓人有選擇障礙了！

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客黃雅玲提供）

TOP 3／神山愛玉

神山部落裡最知名美食，來霧台必吃的手工小米愛玉！自家栽植的愛玉，加上高海拔泉水，手工揉洗製成的愛玉，滑嫩帶Q，極富營養價值，加上小米、綠豆、黑糖、金桔檸檬，相當具有原住民特色！

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客71_eateat提供）

TOP 2／心之和烘焙屋

曾經獲兩屆美國乳酪大賽冠軍，擁有「教父級乳酪蛋糕」的名號，使用上等材料做出的乳酪蛋糕，乳酪吃起來口感很濃郁而且入口即化。

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客謝綻芳提供）

TOP 1／厚厚一片

吐司變甜點！最多人點的就是大份量奶油＋國民珍珠的珍珠鮮奶厚土司了！花生麻糬起司厚片上面的麻糬很軟Ｑ，每吃一口嘴裡就是滿滿的花生醬，非常濃郁啊。

▲屏東美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Mmin_Lung提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 屏東, 小杜包子, 水月軒, 樹夏飲事, 鼎昌號, 日食糖, 小秘密, 美菊麵包店, 神山愛玉, 心之和烘焙屋, 厚厚一片
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