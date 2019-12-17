阿灶伯羊肉湯、私房麻糬鬆餅　宜蘭2019新進榜美食你吃過了嗎？

宜蘭怎麼這麼多好吃的啦？宜蘭美食懶人包直接送給你，快趁著週末去宜蘭住一晚，大啖美食吧！

TOP10／來來牛排館

五結鄉

來來牛排館採用現代工業風的裝潢，提供平價美味的排餐系列，有多種口味的排餐可供選擇，CP值超高！地獄特製牛排表面淋上白蘭地，店家會現場點火燃燒，為了只留下白蘭地的香氣去除酒味，非常特別！也可以試試看蒜香口味的排餐喔！

▲（圖／美食客艾瑪吃喝玩樂提供）

TOP9／三寸日光咖啡

羅東鎮

舒適的咖啡館內，從輕食、義大利麵到鬆餅、布朗尼皆有販售。明亮的環境很適合三五好友聚集聊天，特推私房麻糬鬆餅，會有一支甜筒冰淇淋倒扣於鬆餅上，造型吸睛，Q彈的麻糬夾在現烤鬆餅之中，大口咬下冷熱交替很特別！

▲（圖／美食客芯旖提供）

TOP8／文昌路炸醬麵

宜蘭市

說到「宜蘭炸醬麵」在市區就有文昌、復興、景德、農權路等4家，其中文昌路炸醬麵的炸醬口味較香濃，可以選擇粗麵或著細麵，Q彈麵條搭配炸醬，再來一碗餛飩湯，宜蘭不仿品嚐看看這單純的美味！

▲（圖／美食客Ruyo Yang提供）

TOP7／吳記花生捲冰淇淋

礁溪鄉

宜蘭必吃花生捲冰淇淋！價錢平實，且位於礁溪名店「柯氏蔥油餅」隔壁，可以順便一起買來享用。花生捲採用全麥潤餅皮，吃起來Q彈有嚼勁，麥芽糖甜度適中不黏牙，搭配醇厚冰淇淋及傳統香菜很對味！

▲（圖／美食客xi.ccc提供）

TOP6／柯氏蔥油餅（礁溪蔥油餅）

礁溪鄉

柯氏蔥油餅採用油炸的方式讓蔥的香氣鎖入其中，外皮酥香卻不油膩，蛋中拌入滿滿宜蘭三星蔥，每一口都吃得到！不加蛋一份20，加蛋一份25元，價格及CP值都高到嚇人啊！

▲（圖／美食客Phoenie Chang提供）

TOP5／正好鮮肉小籠包

宜蘭市

宜蘭三星蔥的特色就是新鮮、味道清香，正好鮮肉湯包也是使用宜蘭三星蔥包入餡料，飽滿多汁，皮薄透又Q，一咬下去真的會爆漿！CP值很高，記得提早前往才不會排隊排太久。

▲（圖／美食客Yen提供）

TOP4／樂山拉麵

礁溪鄉

樂山拉麵的一大特色就是戶外座位是可以邊泡腳邊吃拉麵，不僅肚子飽了，身子也跟著暖起來了，但要記得戶外座位非常有限，早點來才排得到位置喔！餐點的部份價格都非常實惠，除了招牌的拉麵外還有販售丼飯、烤物等日式料理，地獄拉麵湯頭比較重口味，辣油香辣，喜歡吃辣的朋友可以嘗試看看！

▲（圖／美食客林孟潁提供）

TOP3／阿灶伯羊肉湯

羅東鎮

位於羅東夜市內，冬天必吃就是羊肉湯啦！湯頭採用當歸和薑小火熬煮，只留下羊肉的香氣以及當歸的甘甜，羊肉的份量給的很足，每一口都吃得到新鮮羊肉。還可以加點沙茶羊肉等熱炒類配著吃更過癮！

▲（圖／美食客___Xiao__05提供）

TOP2／REVERSE

羅東鎮

質感簡約的店面給人寬闊的空間感，Reverse特色就是甜點的品質非常好，其中水果千層更是大家推薦必點的一道。採用台灣當季水果，一層一層夾入軟嫩的千層餅皮中，奶油清爽不油膩，整體甜而不膩，其他季節限定的小塔也很推薦喔！

▲（圖／美食客Ting提供）

TOP1／阿宗芋冰城

頭城鎮

傳統復古的裝潢，手拿著單純的芋頭叭哺冰淇淋，讓每個人彷彿穿越回到過去。總共有芋頭、紅豆、鳳梨、花生、桂圓、紫米等6種口味，特推一定要吃最傳統的芋頭口味，吃得到芋頭新鮮的顆粒，甜度適中。如果喜歡還能直接外帶一大盒回家享用！

▲（圖／美食客吃貨叡與伊提供）

圖、文／MENU美食誌

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