▲身兼日本名模與名媛身分的森泉來台為MIKIMOTO台北101店開幕剪綵。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

嫁給年收入破億元的帥哥和尚、被喻為日劇《朝5晚9》真人版的日美混血名模森泉，今為MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店開幕剪綵，此次是她第2次來台，活動前吃了不少台灣美食、甜點與水果，笑稱：「超怕塞不進禮服。」另一致命吸引力是品牌店內精彩的珍珠作品勾動她的購買慾，她招認收藏不少，若選擇人生第一件珍珠，她最推薦手鍊，但直言：「太難選啦！不可能只有一款。」

▲第二次來台的森泉親和力十足，揮手與媒體招呼。（圖／記者周宸亘攝）

37歲森泉嫁給多金和尚，並育有1女，事實上她也出身豪門，祖母是日本知名設森英惠計師，她則以模特兒與名媛身分活躍於時尚圈。她與MIKIMOTO的緣分始於2004年的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），當時品牌為她設計珍珠項鍊搭配森英惠打造的禮服，亮麗出席舞會，隔年她便為MIKIMOTO Débuter系列拍攝形象片，自此在許多品牌活動上，都可見她的身影。

▲森泉（中）見到舞龍舞獅開幕儀式，直呼卡哇伊。（圖／記者周宸亘攝）

這件別具意義的珍珠項鍊，仍是森泉最鍾愛的收藏，她經常在重要晚宴佩戴，未來是否會傳承給女兒？她先俏皮地回答：「我捨不得！」最後才洩露超寵1歲多的女兒，因為6月誕生的她生日石為珍珠，森泉已買小小珍珠手鍊送女兒作為紀念了。

▲日本皇室進入令和時代，MIKIMOTO特別打造象徵美好的令和Reiwa鳳凰羽毛造型珍珠項鍊，14,800,000元。（圖／品牌提供，以下同）

今森泉佩戴MIKIMOTO珍珠流蘇項鍊亮相，同場還展示50件總值逾3億元的頂級珠寶，焦點為品牌為日本皇室邁入令和新時代，特別打造象徵美好和諧的令和Reiwa鳳凰羽毛造型珍珠項鍊，9排串珠上有主石為19.80克拉碧璽的羽毛裝飾，可拆下作為胸針。

▲Jardin Mystérieux祕密花園頂級珠寶系列的花園柵欄造型珍珠鑽石頸鍊，4,600,000元。

▲祕密花園頂級珠寶系列花園窗景造型流蘇墜鍊（左）1,700,000元，花園噴泉造型流蘇墜鍊2,100,000元。

而全場最高價之作為5750萬元的紫羅蘭翡翠南洋珠項鍊，顏色勻稱的紫羅蘭翡翠搭配銀白色南洋珍珠，清新淡雅的韻味令人著迷；若著重設計感，不能錯過以莫內花園為靈感的Jardin Mysterieux秘密花園系列，無論是花園欄柵、窗景、噴泉或繁花元素，全化為珍珠、彩色寶石或美鑽點綴的華美珠寶，一系列新品將展至15日。

▲模特兒張敏虹展示全場最高價的紫羅蘭翡翠南洋珠項鍊，57,500,000元。（圖／記者周宸亘攝）

▲祕密花園頂級珠寶系列蝴蝶繁花造型戒指（左）2,400,000元，繁花珍珠鑽石耳環1,140,000元。

為慶祝台北101頂級珠寶旗艦店全新開幕，MIKIMOTO展示出品牌第一瓶精品香水—MIKIMOTO Eau de Parfum，瓶身設計兩側如珍珠母貝，透明瓶顯露的香水就是孕育珍珠的海洋；旗艦店的裝潢也與海洋、日本文化有深刻連結，例如主展示櫃以京都西陣織和服布料作為底板，金色花紋象徵陽光灑落在海邊，每項細節都講究。



▲慶祝新店開幕，展出品牌第一款精品香水MIKIMOTO Eau de Parfum，8800元。

▲旗艦店的主牆面為法國手工製作的金屬織布，風格優雅。