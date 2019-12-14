日本吉野家推寶可夢丼飯！用寶貝球當碗也太Q，還可收服6隻公仔

編輯／Emily 圖／翻攝自yoshinoya.com、twitter@yoshinoyagyudon

《精靈寶可夢》每次推聯名合作總是大受歡迎，這次和日本知名連鎖店吉野家一起推出了寶可夢蓋飯！裝飯的碗變成寶貝球造型，吃完之後碗底還會有寶可夢圖案，實在讓人驚喜！點套餐會有飲料和公仔，就連外帶碗跟提袋也是寶貝球造型。這款「寶可盛」（ポケ盛）12/19會在日本開賣，好想衝去吃看看～

吉野家這次推出的「寶可盛」（ポケ盛），是將他們招牌的牛丼用寶貝球造型碗來裝，碗底部則印了寶可夢的圖案！這次第1彈合作的共有6隻，全都是名字裡面有日文「丼」（ドンDON）的寶可夢，分別是噴火龍、呆呆獸、口呆花、固拉多以及東海、西海造型的海兔獸。

點套餐的話，會包含有皮卡丘包裝的飲料和一款公仔，是這次合作的六隻寶可夢裡隨機一隻。

把飯吃完之後，才能在碗底看到是哪隻寶可夢，讓人莫名有種收服寶可夢的驚喜感！

外帶的話，紙碗和提袋也都是寶貝球造型，一樣很可愛。

「寶可盛」第1彈的活動會從2019/12/19持續到2020/3/18，牛丼套餐 498日幣，牛丼、咖哩丼兒童套餐 448日幣、單點328日圓，價格都不含稅。有去日本旅遊的人，絕對要去吃看看啊～

之前寶可夢和日本的mister donut合作，推出寶貝球、皮卡丘、皮卡丘尾巴三款造型甜甜圈，現在仍在熱賣中～甜甜圈超Q模樣讓人捨不得吃，絕對要拍照發文留念！真的好想飛去日本，一口氣吃遍這些寶可夢聯名食物，希望哪天台灣也能跟進囉！

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在 Instagram 查看這則貼文 ミスタードーナツ（@misterdonut_jp）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 8 日 下午 10:36 張貼

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