fb ig video ETtoday search mobile

日本吉野家推寶可夢丼飯！用寶貝球當碗也太Q，還可收服6隻公仔

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自yoshinoya.com、twitter@yoshinoyagyudon

《精靈寶可夢》每次推聯名合作總是大受歡迎，這次和日本知名連鎖店吉野家一起推出了寶可夢蓋飯！裝飯的碗變成寶貝球造型，吃完之後碗底還會有寶可夢圖案，實在讓人驚喜！點套餐會有飲料和公仔，就連外帶碗跟提袋也是寶貝球造型。這款「寶可盛」（ポケ盛）12/19會在日本開賣，好想衝去吃看看～

▲寶可夢吉野家。（圖／翻攝自yoshinoya.com）

吉野家這次推出的「寶可盛」（ポケ盛），是將他們招牌的牛丼用寶貝球造型碗來裝，碗底部則印了寶可夢的圖案！這次第1彈合作的共有6隻，全都是名字裡面有日文「丼」（ドンDON）的寶可夢，分別是噴火龍、呆呆獸、口呆花、固拉多以及東海、西海造型的海兔獸。

▲寶可夢吉野家。（圖／翻攝自yoshinoya.com）

點套餐的話，會包含有皮卡丘包裝的飲料和一款公仔，是這次合作的六隻寶可夢裡隨機一隻。

▲寶可夢吉野家。（圖／翻攝自yoshinoya.com）

▲寶可夢吉野家。（圖／翻攝自yoshinoya.com）

把飯吃完之後，才能在碗底看到是哪隻寶可夢，讓人莫名有種收服寶可夢的驚喜感！

▲寶可夢吉野家。（圖／翻攝自yoshinoya.com）

▲寶可夢吉野家。（圖／翻攝自yoshinoya.com）

外帶的話，紙碗和提袋也都是寶貝球造型，一樣很可愛。

▲寶可夢吉野家。（圖／翻攝自yoshinoya.com）

「寶可盛」第1彈的活動會從2019/12/19持續到2020/3/18，牛丼套餐 498日幣，牛丼、咖哩丼兒童套餐 448日幣、單點328日圓，價格都不含稅。有去日本旅遊的人，絕對要去吃看看啊～

▲寶可夢吉野家。（圖／翻攝自yoshinoya.com）

之前寶可夢和日本的mister donut合作，推出寶貝球、皮卡丘、皮卡丘尾巴三款造型甜甜圈，現在仍在熱賣中～甜甜圈超Q模樣讓人捨不得吃，絕對要拍照發文留念！真的好想飛去日本，一口氣吃遍這些寶可夢聯名食物，希望哪天台灣也能跟進囉！

►更多好吃零食在這

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

寶可夢, 寶貝球, 吉野家, 日本, 精靈, 神奇寶貝, 皮卡丘
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來

從指尖跟上潮流！2020年度色「經典藍」光療美甲10款推薦 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 肌膚乾燥有解！皮膚科醫師：洗澡後要「拍乾」而不是擦乾 《PABLO》聖誕甜點讓人失心瘋　22顆大草莓佈滿蛋糕、還有夢幻白色山莓塔 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 郭碧婷「性感睡衣」入鏡　向佐摟緊緊甜蜜宣示主權 孫芸芸鞋牆前賣不科學「絲襪美腿」　穩坐全台最辣名媛地位

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面