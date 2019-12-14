暮光女僅用香奈兒外套遮「重點部位」　霸氣裸上身連外媒都震驚

▲克莉絲汀史都華11日出席電影「Seberg」首映，將熟悉的香奈兒套裝穿出新花樣。（圖／達志影像）

記者鮑璿安／外電報導

身為香奈兒（CHANEL）品牌大使的暮光女克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），每每穿著品牌禮服露面已不稀奇，不過逐漸闖出酷帥風格的她，總是能從衣著上讓人再次眼前一亮，11日出席電影「Seberg」首映，她就直接裸上身僅披著一件外套，令全場屏息。

▲克莉絲汀史都華的大膽衣著作風再添一筆。（圖／達志影像）

暮光女克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）衣著逐漸走向中性帥氣，原不被買單，不過也日漸被大眾接受，11日出席電影「Seberg」首映，克莉絲汀史都華選擇香奈兒2020春夏裙裝亮相，從頭至腳的淡粉色夢幻造型，加上裙襬的百褶元素，整體風格十分浪漫，讓人很難想像要如何與短髮率性的她相融合。

▲克莉絲汀史都華直接跳過內衣，披著外套遮住重點部位，與秀上模特產生強烈反差。（圖／達志影像）

不過克莉絲汀史都華顯然極具個性，直接將原本在秀上搭配的條紋內襯抽走，等於是裸露上半身，僅僅使用外套遮住重點部位，令在場粉絲十分驚艷，克莉絲汀史都華也露出迷幻眼神，擺出專業Pose，絲毫不被大尺度的打扮所影響，畫面公開隨即引起多家外媒熱議，《Hollywood Life》指出「這是一個非常大膽的選擇」、《Vogueworld》也點評到，「屬於克莉絲汀史都華自己的性感，她的嘗試令人難以抗拒。」當然也有網友不買單，認為過度展現自我，評價相當兩極。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App