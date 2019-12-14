倪妮罕見「低胸泳裝」大尺度登封　濕髪造型上熱搜粉絲暴動

▲倪妮罕見大尺度登上《悅遊Condé Nast Traveler》雜誌封面。（圖／翻攝自倪妮、悅遊中國微博）



記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星倪妮一直是仙氣代表，近日登上《悅遊Condé Nast Traveler》雜誌2020年一月封面，作為打頭陣的開年人物，倪妮罕見以大尺度的白色襯衫搭配濕髪出鏡，好身材一覽無遺，也火速登上微博熱搜。

▲倪妮遠到馬來西亞檳城拍攝雜誌，濕髪詮釋旅行的灑脫。（圖／翻攝自倪妮、悅遊中國微博）

倪妮高衣Q早就成為時尚寵兒，更被譽為是「拍照教科書」，旅拍姿勢非常值得大家借鏡，近日她出鏡《悅遊Condé Nast Traveler》雜誌，特地遠到馬來西亞檳城取景，以最自然的旅行狀態為拍攝靈感，封面中倪妮妝容頗為清淡幾近素顏，露出最爽朗的微笑，更直接換上oversized白襯衫，即便一頭濕髪也絲毫不影響發揮，反而電力加倍，伴隨若隱若現的襯衣，露出白皙皮膚顯得相當灑脫。

▲倪妮換上連身泳裝展現不同往常的美感。（圖／翻攝自倪妮、悅遊中國微博）

換個場景來到海邊，倪妮不負眾望換上剪裁簡單的白色連身泳裝，沒有刻意搔首弄姿，卻也遊走於時尚與性感之間拿捏得宜，隨後果真以「倪妮濕髪」登上微博熱搜，獲得網友直呼，「倪妮太美了」、「任何場合都能駕馭」、「簡單的封面也這麼美。」

▲倪妮10日出席新浪時尚風格大賞，REEM ACRA黃色平口洋裝造型也備受好評。（圖／翻攝自倪妮微博）

10日倪妮出席新浪時尚風格大賞，綁起優雅的三股辮，選擇REEM ACRA黃色平口洋裝當做戰袍，搭配她白皙肌膚相得益彰，並且以黃鑽耳飾呼應細節，整體風格再優雅不過，紅毯造型也能完美消化。

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