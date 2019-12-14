fb ig video ETtoday search mobile

倪妮罕見「低胸泳裝」大尺度登封　濕髪造型上熱搜粉絲暴動

> >

▲微博。（圖／倪妮微博）

▲倪妮罕見大尺度登上《悅遊Condé Nast Traveler》雜誌封面。（圖／翻攝自倪妮、悅遊中國微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星倪妮一直是仙氣代表，近日登上《悅遊Condé Nast Traveler》雜誌2020年一月封面，作為打頭陣的開年人物，倪妮罕見以大尺度的白色襯衫搭配濕髪出鏡，好身材一覽無遺，也火速登上微博熱搜。

▲微博。（圖／倪妮微博）

▲微博。（圖／倪妮微博）

▲微博。（圖／倪妮微博）

▲倪妮遠到馬來西亞檳城拍攝雜誌，濕髪詮釋旅行的灑脫。（圖／翻攝自倪妮、悅遊中國微博）

倪妮高衣Q早就成為時尚寵兒，更被譽為是「拍照教科書」，旅拍姿勢非常值得大家借鏡，近日她出鏡《悅遊Condé Nast Traveler》雜誌，特地遠到馬來西亞檳城取景，以最自然的旅行狀態為拍攝靈感，封面中倪妮妝容頗為清淡幾近素顏，露出最爽朗的微笑，更直接換上oversized白襯衫，即便一頭濕髪也絲毫不影響發揮，反而電力加倍，伴隨若隱若現的襯衣，露出白皙皮膚顯得相當灑脫。

▲微博。（圖／倪妮微博）

▲微博。（圖／倪妮微博）

▲倪妮換上連身泳裝展現不同往常的美感。（圖／翻攝自倪妮、悅遊中國微博）

換個場景來到海邊，倪妮不負眾望換上剪裁簡單的白色連身泳裝，沒有刻意搔首弄姿，卻也遊走於時尚與性感之間拿捏得宜，隨後果真以「倪妮濕髪」登上微博熱搜，獲得網友直呼，「倪妮太美了」、「任何場合都能駕馭」、「簡單的封面也這麼美。」

▲微博。（圖／倪妮微博）

▲微博。（圖／倪妮微博）

▲倪妮10日出席新浪時尚風格大賞，REEM ACRA黃色平口洋裝造型也備受好評。（圖／翻攝自倪妮微博）

10日倪妮出席新浪時尚風格大賞，綁起優雅的三股辮，選擇REEM ACRA黃色平口洋裝當做戰袍，搭配她白皙肌膚相得益彰，並且以黃鑽耳飾呼應細節，整體風格再優雅不過，紅毯造型也能完美消化。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

倪妮, 微博, 熱搜, 悅遊Condé Nast Traveler, 雜誌, 封面, REEM ACRA
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 從指尖跟上潮流！2020年度色「經典藍」光療美甲10款推薦 日本男性票選「女生最讓人反感的20種特徵」　娃娃音、「照騙」都不行 肌膚乾燥有解！皮膚科醫師：洗澡後要「拍乾」而不是擦乾 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 孫芸芸鞋牆前賣不科學「絲襪美腿」　穩坐全台最辣名媛地位

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面