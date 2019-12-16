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Jennie拎著「泰迪熊」萌翻引熱議　冬季大勢毛絨單品買起來　

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編輯／Duke

「機場穿搭」是各個明星對時尚敏銳度的一大考驗，而紅透半邊天的南韓女團Blackpink中的Jennie，近日飛往北京參加墨鏡品牌Gentle Monster活動時，以泰迪熊造型的圍巾與肩背包現身機場，隨即引起網友熱議，因此下方便整理了多款泰迪熊與毛絨單品給各位參考看看！

▲泰迪熊、毛絨單品。（圖／翻攝自Burberry、Net a Porter、Chanel、LV、Off-White、IG@vetements_official、@jennierubyjane）

▲Jennie以一身LOEWE丹寧套裝搭配泰迪熊圍巾與Burberry的泰迪熊肩背包現身機場。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

▲泰迪熊、毛絨單品。（圖／翻攝自Burberry、Net a Porter、Chanel、LV、Off-White、IG@vetements_official、@jennierubyjane）

▲Burberry泰迪熊肩背包，定價為台幣41,900元。（圖／翻攝自Burberry）

Jennie當天穿著LOEWE丹寧套裝搭配圍巾以及Burberry的肩背包現身機場。然而，因Jennie身為當今南韓最具知名度的時尚icon，選用的單品自然會被熱烈討論，更何況她穿了今年冬季最火紅毛絨單品。

除了上述提到的泰迪熊造型圍巾與Burberry肩背包外，Burberry也有推出以泰迪熊為主題打造的吊飾，而Off-White、Louis Vuitton（LV）、Chanel等知名品牌則是用毛絨材質打造了肩背包、腰包以及口蓋包，想為冬季穿搭加分的朋友，不妨參考看看喔！

▲泰迪熊、毛絨單品。（圖／翻攝自Burberry、Net a Porter、Chanel、LV、Off-White、IG@vetements_official、@jennierubyjane）

▲Burberry泰迪熊吊飾，定價為台幣9,300元。（圖／翻攝自Burberry）

▲泰迪熊、毛絨單品。（圖／翻攝自Burberry、Net a Porter、Chanel、LV、Off-White、IG@vetements_official、@jennierubyjane）

▲Off-White 2.8 Jitney Furry肩背包，定價為台幣36,736。（圖／翻攝自Off-White）

▲泰迪熊、毛絨單品。（圖／翻攝自Burberry、Net a Porter、Chanel、LV、Off-White、IG@vetements_official、@jennierubyjane）

▲Louis Vuitton Monogram腰包，定價為台幣126,000元。（圖／翻攝自LV）

▲泰迪熊、毛絨單品。（圖／翻攝自Burberry、Net a Porter、Chanel、LV、Off-White、IG@vetements_official、@jennierubyjane）

▲Chanel口蓋包，定價為台幣153,700元。（圖／翻攝自Chanel）

此外，Vetements在8月時推出的「Hug Me Bear」泰迪熊拖鞋，因造型可愛又具有創意造成一陣轟動，其中，這款共推出棕色與白色，其材質採用柔軟的羊駝毛、海馬毛以及綿製作而成，不過，由於太過火熱，目前已全數售完，有興趣的朋友，可以多多關注Vetements官網的補貨消息。

▲泰迪熊、毛絨單品。（圖／翻攝自Burberry、Net a Porter、Chanel、LV、Off-White、IG@vetements_official、@jennierubyjane）

▲Vetements「Hug Me Bear」泰迪熊拖鞋。（圖／翻攝自Net a Porter、IG@vetements_official）

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關鍵字：

機場穿搭, 明星, Blackpink, Jennie, GentleMonster, 泰迪熊, 毛絨單品, LOEWE, Burberry, Off-White, LouisVuitton, Chanel, Vetements
fashion.net

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