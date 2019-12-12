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黛妃生前禮服飆破千萬台幣　拍賣驚人天價被「他」買下

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▲黛安娜王妃。（圖／翻攝自kerrytaylorauctions）

▲黛安娜王妃生前最具標誌性的連衣裙之一又重新登上拍賣會。（圖／翻攝自kerrytaylorauctions）

記者鮑璿安 ／外電報導

已故黛安娜王妃（Princess Diana）離世超過20年，近日她生前最具標誌性的連衣裙之一又重新登上拍賣會，歷經一連串波折，最終以347,000美元，飆破台幣千萬的天價售出，宣告重返肯辛頓宮（Kensington Palace）。

▲黛安娜王妃。（圖／翻攝自kerrytaylorauctions）

▲黛安娜王妃與演員約翰特拉沃爾塔共舞，身穿維克多愛德斯坦操刀設計的裙子。（圖／翻攝自kerrytaylorauctions）

黛安娜王妃（Princess Diana）的過人穿衣品味早已奠定不朽傳奇，1985年11月她與演員約翰特拉沃爾塔（John Travolta）共舞畫面成為經典，而身上的深藍色禮服，由維克多愛德斯坦（Victor Edelstein）一手操刀設計，以典雅魚尾裙襬收尾，搭配緊身的抓皺設計，完美呈現所有女孩心目中的禮服樣貌。

▲黛安娜王妃。（圖／達志影像）

▲黛安娜王妃。（圖／達志影像）

▲黛安娜王妃。（圖／達志影像）

▲黛安娜王妃離世20年後，禮服終於重新被皇家慈善機構以台幣1052萬價格買回。（圖／達志影像）

自黛安娜王妃離世之後，這件藍色禮服也被獨立慈善機構Historic Royal Palaces購買，收藏至今已有20載，才終於再次拿出來拍賣。皇家慈善機構Historic Royal Palaces以347,000美金（約台幣1052萬）價格收購，順利讓它成為皇家禮儀禮服系列的一部分，正式宣告回到英國皇家手中，並且好消息是，肯辛頓的未來展覽也能看到它的身影，讓黛安娜王妃的追隨者們有機會近距離欣賞，當年伴隨王妃共舞的絕美禮服。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

黛安娜王妃, Princess Diana, 約翰特拉沃爾塔, John Travolta, Historic Royal Palaces
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