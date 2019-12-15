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萊恩進軍泡麵界！與桃子變身超萌魚板、辣炒年糕　每一口都吃得到

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編輯／Emily　圖／翻攝自kakaofriends.com

KAKAO FRIENDS裡面的人氣角色Ryan和Apeach又推出新產品了！這次他們變成超Q造型魚板，出現在炒年糕即時杯裡，另外兩款泡麵—Ryan辣味拉麵、Apeach蛤蜊義大利麵中也會有造型魚板，這麼可愛你捨得吃嗎～喜歡KAKAO FRIENDS的話千萬別錯過，在韓國GS25便利商店和KAKAO FRIENDS官網都能買到。

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

KAKAO FRIENDS推出的炒年糕即時杯有兩種口味，一個是Ryan款的辣炒年糕，另一款是Apeach的起司炒年糕。除了外包裝可愛之外，亮點絕對是兩個角色的造型魚板！在炒年糕上看到一堆Ryan、Apeach可愛的臉，雖然有點捨不得吃，但食物好像看起來更美味了～

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

炒年糕即時杯的內容物是密封的年糕，加上一包魚板和一包調味料，料理方式超簡單，只要加入熱水攪一攪，再放入微波爐熱個2、3分鐘即可，份量一人獨享剛剛好。

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

除了炒年糕，還有兩款泡麵裡也有超萌造型魚板，一款是Ryan辣味拉麵，以牛肉湯頭為底，可以依自己的喜好調整辣度，想要微辣或辣到噴汗都可以。

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

另一款是Apeach蛤蜊義大利麵，乾拌的泡麵有蛤蜊和大蒜風味，口感較為濃郁，一樣加水攪拌，放入微波爐3分鐘後就可以吃了，快速又方便。

▲kakao friends年糕。（圖／翻攝自kakaofriends.com）

炒年糕即時杯售價2500韓元，兩款泡麵售價1900韓元，在韓國GS25便利商店和KAKAO FRIENDS官網都可以買到。

前不久韓國另一家便利商店CU和咖啡連鎖店TOM N TOMS合作，推出過一款咖啡杯裝的辣炒年糕。咖啡紙杯裡面沒有飲料，裝的可是即食辣炒年糕！微波加熱就可以吃，非常方便，還用咖啡杯偽裝，看起來不會太張揚，是不是超適合上班族工作時偷吃食物呢～

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關鍵字：

KAKAOFRIENDS, Ryan, Apeach, 魚板, 辣炒年糕, 泡麵, 韓國
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