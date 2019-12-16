5款千元以內「超有品味的交換禮物」！收到的人保證被嫉妒

編輯／Duke 圖／翻攝自Beams、SSENSE、FR2

一年一度的聖誕節即將登場，除了大吃特吃聖誕大餐之外，交換禮物也是很重要的活動，不過，禮物種類百百種，包括服飾、飾品、家居、香水等，到底該如何挑選才不會讓對方覺得收到爛禮物呢？以下推薦的5樣 1,000元以內「平價」禮物，會讓收到的人覺得你超有品味，快納入交換禮物清單吧！

1.Carhartt WIP長襪

此款Carhartt WIP長襪共推出黑、白兩款，材質選用90％的純棉與具透氣效果的聚酯纖維，而兩款在設計上均採用單一色調搭配金色刺繡Logo。目前可於SSENSE購得，定價為美金14元（約台幣420元）。

2.Standard Supply收納包

帶大包包或是出門旅行，體積較小的物品常常散落在包包裡，並且拿出來都要耗費許多時間，不過，有了收納包以後，小物品都能集中起來也較容易拿出。目前可於Beams購得，定價為台幣660元。

3.424綠色棒球帽

知名洛杉磯品牌424（FourTwoFour）設計的棒球帽，其中，該帽款版型硬挺，並且配有可調式束帶是一款男、女皆可穿戴的棒球帽。目前可於SSENSE購得，定價為美金27元（約台幣810元）。

4.Beams尼龍購物袋

近年來環保意識興起，各個國家紛紛制定法律減少塑膠用量，因此可能重複利用的環保袋便迎來一波熱銷，而Beams推出的尼龍購物袋能夠摺疊放入包包，並且還在內部設置內袋，不論是實用度或是環保性都相當不錯。目前可於Beams購得，定價為台幣890元。

5.FR2雨傘

由日本潮流品牌FR2（Fxxking Rabbits）推出的雨傘，不但擁有經典的「Smoking Kills」標誌設計，同時也具有防紫外線的功能。目前可於FR2官網購得，定價為日圓3,465元（約台幣970元）。

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