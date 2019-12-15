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500元喝調酒＋小菜！瑪黑家居餐酒館CANTINE MARAIS　一人獨飲也有Fu

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▲瑪黑家居首間餐酒館CANTINE MARAIS。（圖／瑪黑居家提供）

▲瑪黑家居首間餐酒館CANTINE MARAIS，在微風南山開幕。（圖／瑪黑居家提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

喜歡在下班後找間時髦酒館放鬆的人們，信義區是今年最受歡迎的去處之一，瑪黑家居進駐微風南山atre後首次改裝，將居家風格的拿手好戲應用在首間餐酒館CANTINE MARAIS，打造有如酒窖般的沉穩風格，還找來知名調酒吧Trio設計酒單，單杯240元起，搭配小點500元左右就能許你放鬆自在。

▲瑪黑家居首間餐酒館CANTINE MARAIS。（圖／瑪黑居家提供）

▲知名調酒吧Trio設計酒單，單杯240元起。

信義區近年餐酒館盛行，新光三越A9多間時髦餐飲進駐，引入另一種時髦的深夜來客，年底前遠百信義A13的「深夜食堂」也將加入戰局，微風南山內還有金色三麥UMAMI的華麗旗艦店，以及高空景觀酒吧CÉ LA VI也深具話題。

以歐系居家風格見長的瑪黑家居，正式跨界打造餐酒館CANTINE MARAIS，從料理到使用的杯盤、燈具、陳設物件全來自自家之手，「CANTINE」意為酒窖，延伸出有在地風味小酒館之意，古銅金點綴灰色底牆，結合黑色鐵件，讓中性空間兼具時髦與隱私的效果。

▲瑪黑家居首間餐酒館CANTINE MARAIS。（圖／瑪黑居家提供）

▲瑪黑家居首間餐酒館CANTINE MARAIS。（圖／瑪黑居家提供）

為搭配知名調酒吧Trio設計的多款酒單，CANTINE MARAIS提供大量的開胃菜選擇，即便飽肚也能來這裡小酌，單價從150元至880元，另也提供主餐與義大利麵，售價從380元至780元不等，請Trio以8款茶品調製「茶調酒款」單杯從240元至300元不等。

▲瑪黑家居首間餐酒館CANTINE MARAIS。（圖／瑪黑居家提供）

▲伊比利老饕，售價780元。

▲瑪黑家居首間餐酒館CANTINE MARAIS。（圖／瑪黑居家提供）

▲海膽燉飯，售價520元。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

瑪黑, 餐酒館, 微風南山, atre, CANTINE MARAIS, trio
fashion.net

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