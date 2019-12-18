一餐不到400大卡！小紅書瘋傳「減肥拌飯食譜」健康還能吃飽

減肥是女孩們一輩子的事業，不少人都用節食的方式虐待自己，其實這種方法大錯特錯，因為就算是減肥也能吃好、吃飽，近期小紅書上就瘋傳一種瘦身拌飯，打破了減肥不吃主食的刻板印象，熱量不超過400大卡，美味程度還讓人流口水，一起來膜拜。

這款「減肥拌飯」其實和韓式拌飯的原理相類似，不過把其中會導致肥胖的食材，都換成了低卡的養生材料，超大分量不怕餓肚子，並且僅僅400大卡，能夠健康瘦身，馬上得到了小紅書網友們的支持，「真的吃得飽」、「超適合減脂」、「能自己控制分量。」

減肥拌飯搭配原則

主食：以粗糧或是半粗糧為主（糙米、黑米、藜麥等）



蔬菜：建議低熱量的菇類或是青椒、胡蘿蔔，這邊葉菜類除外，因為葉菜偏寒容易導致循環不好



瘦肉類：高蛋白、低脂的雞胸肉或是魚肉

做法：

1、糙米、米1:1混合加水蒸煮。

2、蔬菜類先蒸煮或是燙過備用，切成好入口的大小。

3、雞胸少油乾煎備用。

4、等待米飯熟了之後，將所有配料鋪上，建議可以加一顆半熟雞蛋， 撒上海苔碎以及芝麻，最後放入少量黃豆醬或是拌飯醬調味，可放很少量的橄欖油增加口感。

其實這款減肥拌飯的自由度很高，也可以加入酪梨、堅果等常見的減肥食材，同時也適合挑食的女孩，因為裡面有充足的蔬菜含量，不過想達到低卡效果，務必遵循低鹽低油原則，油類選擇橄欖油，像是泡菜的熱量雖低，不過油鹽含量很高，不建議多加，最後只要食材簡單，也能瘦的很健康。

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