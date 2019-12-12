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睡好讓美肌力暴衝！擁有高品質睡眠，以下「5點」要注意

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▲▼擁有優質睡眠，以下「5點」要注意 。（圖／Unsplash）

▲夜晚睡眠時段是修護肌膚的關鍵。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夜晚時間對肌膚影響甚大，我們都知道睡眠不足會導致肌膚乾燥、產生細紋，甚至提早衰老。雅詩蘭黛發現肌膚擁有自我修護生理時鐘，相較於早上，晚上更是修護肌膚的黃金關鍵時刻，因此要睡得好，肌膚才會好，想要擁有優質睡眠，以下5點要注意。


1.睡前2小時改以間接照明

根據研究，只要房間燈光變暗，人體就會開始分泌幫助入睡的退黑激素，因此建議在睡前2小時左右就能把燈光漸漸調暗，甚至改以間接照明讓室內燈光漸暗，自然就能產生睡意。

▲▼擁有優質睡眠，以下「5點」要注意 。（圖／Unsplash）

2.晚餐在睡前3小時前結束

你知道嗎？有時候雖然睡著了，但是體內的消化器官仍在持續運作，這樣會妨礙人體進入深層睡眠，因此晚餐必須控制在睡前3小時前吃完最好，才能擁有高品質睡眠。

3.睡前做伸展運動

多做伸展運動對身體有益，原來身體僵硬也是妨礙睡眠的主因之一，專家建議睡前可以躺在床上伸展5分鐘，幫助體內血液循環，如此一來能讓身體深部體溫下降，就能快速幫助入睡。

▲▼擁有優質睡眠，以下「5點」要注意 。（圖／Unsplash）

4.睡前不要看電腦、滑手機

電腦和智慧型手機是睡眠大敵，睡前若是一直玩電腦或用手機接受資訊，會使大腦處於興奮狀態，而明亮的螢幕也會刺激交感神經，消除睡意。

▲▼擁有優質睡眠，以下「5點」要注意 。（圖／Unsplash）

5.周末補眠不超過2小時

平常睡不夠，靠假日來補眠可是大錯特錯，周末睡太多反而會打亂睡眠韻律，補眠的意義在於補充高品質睡眠，而不是只增加睡眠時間。

▲▼擁有優質睡眠，以下「5點」要注意 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

睡眠, 夜間, 修護, 保養品
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