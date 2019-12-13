獵奇人體器官娃娃在本爆紅！五臟六腑全變玩偶，連血小板、細菌都有

編輯／Emily 圖／翻攝自giantmicrobes.com、tst-japan.com、twitter@morita_tsuyoshi

最近有一系列獵奇娃娃在日本推特上引起討論，這款娃娃系列居然是人體全身的臟器和細胞！從腦子、心臟、五臟六腑到子宮等各種器官都有，還有血液中的紅血球、白血球…，生殖細胞卵子、精子到神經細胞都有。雖然聽起來有點詭異，但它們的造型都超級可愛，好想蒐集齊每一隻～

這系列細胞&臟器娃娃是美國的玩具公司GIANTmicrobes製作的，他們專門生產這些器官、細胞、微生物造型的絨毛填充玩具。

我們可以從娃娃拼成的人體圖，來複習一下各個器官的位置，有腦袋、心臟、肺臟等重要器官，下腹部有女性的子宮。

除了臟器，還有血液細胞紅血球、白血球、血小板，生殖細胞精子、卵子以及雙股螺旋DNA。看了整組娃娃系列，好像重溫了一堂生物課～

除了器官、細胞，還有推出微生物主題，讓人們生病的細菌都被做成了娃娃。

比較特別的有性病系列跟癌症系列，像HIV娃娃、乳癌娃娃若在官網購買，都會捐10%給相關的基金會，在購買同時也呼籲大家關心這些疾病。乳癌細胞設計超有巧思，可以將娃娃翻面，象徵著治癒疾病！

目前這個娃娃、吊飾系列在日本的東急手創館有販賣，掛了滿滿的一整面，所以才會在日本的推特上引起討論。獨特搞怪的主題很引人注目之外，娃娃本身的造型其實都很可愛，像卵子、精子就Q到好想買！目前在日本販售的鑰匙圈有48種，售價900日圓（約台幣250元）不含稅，絨毛玩具有10種，售價1,300日圓（約台幣365元）不含稅。

日本的Felissimo也經常會推出一些搞怪小物，像先前出過的牡蠣包包、粉撲討論度都超高！原來還有推出牡蠣造型的抱枕娃娃，大大一顆白嫩的牡蠣肉，抱起來莫名的療癒，看了肚子也跟著餓了起來，想要好好怒吃一頓牡蠣～

▲牡蠣抱枕售價2,800日圓不含稅。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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