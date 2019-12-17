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3000元就能買「精品」交換禮物！送Rimowa手機殼、史努比鑰匙圈超有面子

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編輯／Duke　圖／翻攝自SSENSE、Rimowa

近年台灣越來越多人開始過聖誕節，而交換禮物便成為朋友間重要的娛樂活動，但是如何挑選禮物都會成為令人頭痛的問題，不過，若是各位還沒挑選交換禮物或是不知道該買什麼的話，下方編輯幫各位整理了金額在台幣1,500元至台幣3,000元的中高價位禮物，其中還包括Rimowa、Paul Smith、Marc Jacobs等精品，有興趣的朋友，不妨參考看看吧！

1.Paul Smith手鍊

▲中高價位交換禮物。（圖／翻攝自SSENSE、Rimowa）

由英國時裝設計師Paul Smith打造的手鍊，其中，手鍊整體採用黑色皮革編織為主，並於鈕扣處加入彩色的法郎條紋點綴。目前可於SSENSE購得，定價為美金63元（約台幣1,890元）。

2.Marc Jacobs X Peanuts鑰匙圈

▲中高價位交換禮物。（圖／翻攝自SSENSE、Rimowa）

重返男裝市場的Marc Jacobs，於近期帶來與Peanuts的聯名系列，並分別打造了男、女裝的單品，而這款以Peanuts標誌性的史努比（Snoopy）為主題設計的鑰匙圈，材質使用矽膠搭配壓花圖案細節製成。目前可於SSENSE購得，定價為美金65元（約台幣1,950元）。

3.Blue Blue Japan漁夫帽

▲中高價位交換禮物。（圖／翻攝自SSENSE、Rimowa）

藍色正是Blue Blue Japan最具代表性的顏色，其中，這款漁夫帽採用接近黑色的海軍藍為主調，並用皺摺尼龍製成，不論是男生或女生皆可穿戴。目前可於SSENSE購得，定價為美金74元（約台幣2,220元）。

4.Heron Preston腰帶

▲中高價位交換禮物。（圖／翻攝自SSENSE、Rimowa）

Heron Preston是近年火紅的設計師，他與Louis Vuitton（LV）男裝創意總監Virgil Abloh師出同門，他招牌的СТИЛЬ標語設計幾乎都會出現在各個單品中，就連腰帶也不例外。目前可於SSENSE購得，定價為美金78元（約台幣2,340元）。

5.Rimowa iPhone手機殼

▲中高價位交換禮物。（圖／翻攝自SSENSE、Rimowa）

▲中高價位交換禮物。（圖／翻攝自SSENSE、Rimowa）

Rimowa於11月的2019假日系列重新帶回iPhone手機殼，並以PVC材質打造能夠透過光線照射，進而產生不同顏色光澤的獨角獸漸層色，絕對是一款超有心的交換禮物。目前可於Rimowa官網購得，定價皆為美金90元（約台幣2,700元），適用型號為iPhone XS到iPhone 11 Pro Max等5款。

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關鍵字：

聖誕節, 中高價位, 交換禮物, PaulSmith, MarcJacobs, Peanuts, BlueBlueJapan, HeronPreston, Rimowa, iPhone手機殼, LV, VirgilAbloh, 史努比
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