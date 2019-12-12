孫芸芸鞋牆前賣不科學「絲襪美腿」　穩坐全台最辣名媛地位

▲孫芸芸與友人餐敘，穿豹紋洋裝配黑絲襪辣爆。（圖／翻攝孫芸芸IG）



記者張妤瑄／台北報導

全台最辣名媛孫芸芸在IG上秀出與友人餐敘造型，本該力推自家出品的閃電耳環，沒想到耳垂上那道閃電雖然搶眼，卻沒有她一雙長美腿搶鏡。她穿著豹紋洋裝搭配黑色絲襪，自招「#好久沒穿絲襪覺得性感」，並在收藏驚人的開放式鞋櫃前拍了超多美照，一雙大長腿把粉絲迷倒，還得到「仙女」的超高評價。

▲孫芸芸本來想認真推自家耳環，沒想到後來全都歪樓。（圖／翻攝孫芸芸IG）



身為41歲的女人、2個孩子的媽，孫芸芸沒被時間打敗，不科學的身材常是大家津津樂道的話題，而她也樂此不疲，穩坐全台最辣名媛寶座。這回與友人餐敘行頭，全身上下都精心打扮，耳垂上的閃電耳環是她自己設計出品，YUN YUN SUN就有在賣，也是她本來發文推廣的重點，沒想到後來通通歪樓。

▲孫芸芸一雙神級辣腿有模特兒般的好比例。（圖／翻攝孫芸芸IG）



孫芸芸穿著的豹紋洋裝是去年才剛剛成立的荷蘭品牌ELZINGA，她選穿的是系列中最具代表性的一件，藍底豹紋羊腿袖迷你裙洋裝，深具野性辣妹風格。最畫龍點睛的一筆，想必又是她把黑絲襪拿出來穿上，搭配黑色高跟鞋，雙腿直線拉長，說有身高有175公分的名模比例，一點也不誇張。

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除了時尚行頭之外，孫芸芸選的場景是她大片開放式鞋櫃前，大量的高跟鞋、雪靴收藏全曝光，也是這組照片的另一驚人看點。

▲照片中可以看到孫芸芸大量的鞋款收藏，也是另一大看點。（圖／翻攝孫芸芸IG）



▲41歲的孫芸芸育有兩個小孩，但身材宛如20幾歲的小姐。（圖／翻攝孫芸芸IG）