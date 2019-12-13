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林心如設計潮衫融入「海豚」　女兒名字有母愛

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▲林心如ＸROCKCOCO。（圖／翻攝林心如IG）

▲林心如再度與ROCKCOCO攜手推出聯名系列。（圖／翻攝林心如IG）

記者張妤瑄／台北報導

林心如睽違兩年再度與潮流品牌ROCKCOCO推新聯名「我心如我」系列，融入她的英文名字Ruby「紅寶石」，以及外公為她取名的「海豚」暱稱，讓這個系列更加鮮活。林心如也親自參與拍攝形象照，只見她以黑、白、紅三色詮釋三種不同風格，一會酷、一會甜、一會少女Fu，張張都亮眼。

▲林心如ＸROCKCOCO。（圖／ROCKCOCO提供、翻攝林心如IG）

▲林心如親自上陣拍攝形象圖，酷甜風格都能表現。（圖／品牌提供、翻攝林心如IG）

林心如透露，她小時候因為還不會坐，吃飯總是挺著身體、抬著頭，外公覺得樣子很像海豚，因此開始叫她「海豚」，後來林心如女兒出生後也叫她「小海豚」。對她來說，海豚的名字別具意義，因此也是這次聯名系列的創作主軸。

▲林心如ＸROCKCOCO。（圖／ROCKCOCO提供）

▲心如明月上衣，售價NT$1,980元。（圖／品牌提供）

▲林心如ＸROCKCOCO。（圖／ROCKCOCO提供）

▲稱心如意上衣，售價NT$1,880元。（圖／品牌提供）

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林心如結合工作室的Logo，在海豚身後加上一輪明月，並以「心如明月」命名，她穿上該款黑色上衣搭配皮褲，展現酷味；另一款結合荷葉邊裙襬的白色T恤，則在海豚身上加了花卉圖案，展現林心如的招牌甜美風格，並命名為「稱心如意」。不管是在圖案的選擇，還是命名，都很有巧思。

▲林心如ＸROCKCOCO。（圖／ROCKCOCO提供）

▲林心如黑色上衣搭配黑色緊身皮褲，個性造型很有Fu。（圖／品牌提供）

▲林心如ＸROCKCOCO。（圖／ROCKCOCO提供）

▲林心如全白One Tone造型，展現招牌甜美氣質。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林心如, 聯名, 平價時尚, ROCKCOCO, 潮牌
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