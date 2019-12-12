fb ig video ETtoday search mobile

怕行李箱碰壞「先砸爛」是正解！　Crash Baggage登台，透明款一看就愛上

> >

▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）

▲義大利Crash Baggage行李箱登台，自帶撞擊凹痕受矚目。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

許多人購買行李箱除了好拖好拉之外，外觀也是考量的大重點，很多人怕行李箱碰壞不美觀，在旅行時無法放心玩，義大利行李箱品牌Crash Baggage逆向思考，先把行李箱外觀「擦撞」一番，讓你走到哪裡都能大膽衝！

▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）

2013年Crash Baggage發表時，就因獨特的外型與叛逆標語「Handle Without Care何必小心輕放」一炮而紅，品牌創辦人年僅29歲的Francesco，17歲時就跟著父親周遊列國，思考著要如何讓行李箱變有趣，跳脫制式的思考設計出被撞的有型的Crash Baggage，先解放使用者小心翼翼的心理壓力。

▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）

Crash Baggage材質採用聚碳酸酯（PC）強化箱體外殼，號稱可抗衝擊也保有輕便度，最小尺寸的登機箱重量僅2.6公斤，行李箱外的「自帶凹痕」是經由設計師精算箱體各個最容易遭受撞擊的角度，預先製造出的「完美凹痕」，且還提供透明硬殼款，滿足想秀出內行李的風格旅人。

▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）

▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）

箱體配置360度靜音萬向輪、美國海關專用TSA海關鎖、密碼鎖，拉桿採用鋁合金材質，箱內設置交叉綁帶以及內層拉鍊隔網袋，另有側邊小物收納袋，取用更便利，特殊的輪廓與鮮豔的色彩，提行李時不必花時間辨識行李箱。

▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）

台灣代理商特力集團表示，台灣定價貼近歐洲零售價，甚至部分系列品項包括ICON、STRIPES系列，售價甚至比歐洲更便宜，另也享有同步歐洲的保固年限、售後暨維修服務，即日起至12／31止於特力+購物網及Hoi!好好生活微風松高店，購買品牌任一系列行李箱，享獨家體驗價8折。

▲義大利Crash Baggage。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Crash Baggage, 行李箱, 特力, 好好生活, Hoi
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

獨／遠百信義A13揭秘！　快速電梯、景觀高空露台、館內可「免提物輕鬆逛」

獨／遠百信義A13揭秘！　快速電梯、景觀高空露台、館內可「免提物輕鬆逛」

信義遠百12／25開幕　阿美飯店、鼎泰豐進駐，邊看電影邊吃金色三麥 別被曖昧甜蜜沖昏頭　趁節慶將至，3徵兆看破對方不只你一個 蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 12星座奴性指數排行榜！最會被「感情綁架」的居然是處女座 聖誕交換禮物最不想收到的十大地雷排行　收到第二名直接翻白眼 2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力累積相當可觀、水瓶感情財運都不順

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面