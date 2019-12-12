怕行李箱碰壞「先砸爛」是正解！　Crash Baggage登台，透明款一看就愛上

▲義大利Crash Baggage行李箱登台，自帶撞擊凹痕受矚目。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

許多人購買行李箱除了好拖好拉之外，外觀也是考量的大重點，很多人怕行李箱碰壞不美觀，在旅行時無法放心玩，義大利行李箱品牌Crash Baggage逆向思考，先把行李箱外觀「擦撞」一番，讓你走到哪裡都能大膽衝！

2013年Crash Baggage發表時，就因獨特的外型與叛逆標語「Handle Without Care何必小心輕放」一炮而紅，品牌創辦人年僅29歲的Francesco，17歲時就跟著父親周遊列國，思考著要如何讓行李箱變有趣，跳脫制式的思考設計出被撞的有型的Crash Baggage，先解放使用者小心翼翼的心理壓力。

Crash Baggage材質採用聚碳酸酯（PC）強化箱體外殼，號稱可抗衝擊也保有輕便度，最小尺寸的登機箱重量僅2.6公斤，行李箱外的「自帶凹痕」是經由設計師精算箱體各個最容易遭受撞擊的角度，預先製造出的「完美凹痕」，且還提供透明硬殼款，滿足想秀出內行李的風格旅人。

箱體配置360度靜音萬向輪、美國海關專用TSA海關鎖、密碼鎖，拉桿採用鋁合金材質，箱內設置交叉綁帶以及內層拉鍊隔網袋，另有側邊小物收納袋，取用更便利，特殊的輪廓與鮮豔的色彩，提行李時不必花時間辨識行李箱。

台灣代理商特力集團表示，台灣定價貼近歐洲零售價，甚至部分系列品項包括ICON、STRIPES系列，售價甚至比歐洲更便宜，另也享有同步歐洲的保固年限、售後暨維修服務，即日起至12／31止於特力+購物網及Hoi!好好生活微風松高店，購買品牌任一系列行李箱，享獨家體驗價8折。