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日本男性票選「女生最讓人反感的20種特徵」　娃娃音、「照騙」都不行

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▲日男票選「女生讓人反感的20種行為」。（圖／翻攝IG、劇照）

▲日本男生投票選出「最討厭的20大女性特徵」，來看看妳中個幾個？（圖／《德魯納酒店》《意外發現的一天》劇照）

編輯／Amanda　

男女看事情的角度大不相同，有些在女生看來無關緊要的小事，在男生眼裡卻可能是影響他們對整個人印象的重要關鍵，甚至可能讓他們心生厭惡感。日本知名投票網站「goo ranking」就曾邀請男網友票選「最令人討厭的女性特徵」，其中包括娃娃音裝可愛、追求名牌、和本人差距太大的「照騙」等都上榜，而第一、第二名更是許多男性都大呼無法接受，來看看妳中了幾個？

第20名：死纏爛打的倒追

雖然在現在這個年代，女生倒追男生不是什麼不得了的大事，而且也是一種積極把握自己幸福的態度，但要注意的是，小心不要過於窮追猛打，有可能嚇到對方，甚至反而引起對方反感。

第19名：努力追求「不被討厭」

就像楊冪曾說過的「我不是鈔票，做不到人人喜歡，更何況還有人連鈔票都不喜歡。」再怎麼完美的人，都不可能讓所有人都喜歡，如果硬要營造「不被討厭」的形象，反而會讓旁邊的人看了都覺得累。

第18名：太常談論「成人笑話」

當彼此不是很熟時，「成人笑話」的尺度拿捏不好，容易讓氣氛變得尷尬，尤其在公眾場合大肆談論的話，更會容易讓人覺得這個女生「很隨便」。

▲日男票選「女生讓人反感的20種行為」。（圖／翻攝IG、劇照）

▲社群上po美照之餘也別過度修圖，保留自然清新的一面才不會讓人覺得差距太大。（圖／翻攝IG@ssinz7）

第17名：「照騙」真人和社群上差距太大

現在誰拍照不套套濾鏡、稍微修個圖，就是想讓自己po出的照片美一些，但如果修圖修得過於誇張，跟真實樣子差太多還是會讓人反感的。


第16名：無法認真溝通

第15名：身邊異性朋友很多

第14名：要求快速回覆訊息

▲日男票選「女生讓人反感的20種行為」。（圖／翻攝IG、劇照）

▲雖然男生也愛看女生打扮，但如果不分場合總是過於隆重，也會讓人感到困擾。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

第13名：打扮太浮誇

女生都是愛美的，但如果不分場合總是穿得很誇張或過於華麗隆重，也會讓人感到有負擔感。

第12名：在戀愛時自我感覺良好

有些女生一談起戀愛，眼中就看不見別人，不僅每天只想過兩人世界，也會不顧場合、別人眼光，大秀恩愛。

第11名：制定嚴格規範

有些女生交往後就會為另一半訂立各種規則，要求對方改這改那，雖然可能有些是出於為對方好的立場，但過於咄咄逼人、嚴苛的條件可是讓人感到極大壓力。

▲日男票選「女生讓人反感的20種行為」。（圖／翻攝IG、劇照）

▲為了追求瘦而過度節食或瘦得太過頭，男生也不喜歡。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

第10名：過於纖瘦

第9名：什麼事都跟朋友說

第8名：用娃娃音說話

第7名：明顯的整容臉

第6名：喜歡追求名牌

▲日男票選「女生讓人反感的20種行為」。（圖／翻攝IG、劇照）

▲男生普遍無法接受邋遢、不愛乾淨的女生。（圖／《魚干女又怎樣：羅馬假期》劇照）

第5名：懶散骯髒的習慣

比起邋遢、不修邊幅的人，大家都更喜歡靠近乾淨整潔的人，尤其衛生習慣差還會影響到周遭的人，可是會讓人退避三舍。

第4名：以自我為中心

有些女生條件比較好，經濟能力也不錯，常會認為自己的意見最重要，別人都要配合她，這樣過度自我中心，不尊重他人，就算是美女，都會讓人覺得反感。

第3名：花錢太揮霍

雖然現在女生都有自己賺錢的獨立經濟能力，但有些女生碰到購物季或特賣節日時的瘋狂購物還是會嚇到男生，尤其如果兩人有長期走下去的共識的話，男生更會擔心女生在金錢方面的觀念是否太「大手大腳」。

▲日男票選「女生讓人反感的20種行為」。（圖／翻攝IG、劇照）

▲偶爾小酌沒問題，但如果嗜酒如命或酒品不好，可就會讓男生退避三舍。（圖／《德魯納酒店》劇照）

第2名：愛喝酒的「酒鬼」

小酌怡情，為了工作應酬或是偶爾喝點小酒放鬆心情、歡樂一下沒什麼不好，但如果是嗜酒如命、或喝了酒就像變了一個人的女生，有許多男生都無法接受。

第1名：抽煙

對不少男生來說，女生有抽菸習慣會讓他們的印象大打折扣，加上日本近年掀起戒菸熱潮，男性的吸菸率持續下降中，而女性的吸菸率在這幾年間幾乎持平，抽煙的女性並沒有變少，對於已戒菸成功或不抽煙的男生而言，煙味更是難以忍受。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 男生, 反感, 討厭, 特徵, 行為, 個性, 娃娃音, 照騙, 喝酒, 抽煙
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