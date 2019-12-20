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網搜最強「8款燃脂組合」　不挨餓就能輕鬆瘦

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▲▼超激瘦！網搜最強8款燃脂組合。（圖／Unsplash）

▲想要瘦身的人注意，以下8款燃脂組合可試試。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

你減重卡關嗎？最近怎麼吃怎麼胖，最近《小紅書》瘋狂討論燃脂瘦身食物組合的重要性，據說吃對食物組合，就能輕鬆消耗更多熱量，讓你離完美身材更進一步，以下8種燃脂組合，美味又有效，不妨試試看！

1. 菠菜＋蘋果＋生薑

這3款食材並不陌生，是健康蔬果汁常見的蔬菜水果組合，菠菜和蘋果有大量纖維能幫助腸胃蠕動且抑制飢餓感，生薑中含有的薑醇可以促進新陳代謝，有效改善腹脹問題。

▲▼超激瘦！網搜最強8款燃脂組合。（圖／Unsplash）

2. 燕麥＋花生醬

燕麥非常健康，是許多健康人士的早餐選擇。燕麥含高蛋白質，食用能增加飽足感，堅果製成的花生醬能替身體提供好的脂肪，兩者一起吃能幫助抑制食慾。


3.橄欖＋番茄

很有地中海風情的橄欖加番茄組合，兩者加在一豈能抑制飢餓激素，能拉長下一餐用餐時間，番茄中含有不溶性纖維，能促進消化並燃燒脂肪。

4. 雞胸肉＋辣椒粉

擁有優秀蛋白質的雞胸肉，熱量低所以很適合健身食用，建議用辣椒粉代替其他調味料，微辣的雞胸肉能增快身體燃脂速度。

▲▼超激瘦！網搜最強8款燃脂組合。（圖／Unsplash）

5.雞蛋＋酪梨

同樣也是健康早餐必備，平凡的食材兩者組合能加速瘦身，蛋黃中的卵磷脂可分解血管中的膽固醇，酪梨中含植物化學物，可以為身體提供燃料幫助熱量。

▲▼超激瘦！網搜最強8款燃脂組合。（圖／Unsplash）

6. 馬鈴薯＋橄欖油＋黑胡椒

別擔心馬鈴薯會胖，馬鈴薯含抗性澱粉，只要不油炸，適量地攝取也能幫助減重。馬鈴薯和糙米、燕麥比起更有飽足感。搭配有抗氧化和抗發炎的黑胡椒，林上衣些橄欖油就有不錯減重效果。


7. 香蕉＋花生醬

看似很肥的組合，卻意外地能幫助瘦身。香蕉含豐富膳食纖維、鉀、維他命及碳水化合物，不但能提供身體所需的熱量，還可以提供足夠的養份。

▲▼超激瘦！網搜最強8款燃脂組合。（圖／Unsplash）

8. 綠茶＋檸檬

綠茶中含有豐富抗氧化成分和兒茶素，而檸檬能幫助抑制食慾，在綠茶中加入檸檬能激活兒茶素，使瘦身效果加倍。

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關鍵字：

燃脂, 食物組合, 瘦身
fashion.net

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