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POLO揪你創作自己的聖誕禮　泰迪熊布章隨你放上身

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▲Create Your Own活動首次在台灣推出，有趣又可愛。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

因應年底節慶到來，POLO RALPH LAUREN除了推出「節慶系列」，也首度在台推出Create Your Own活動，邀請粉絲們走進店內為自己創作屬於自己的珍貴禮物，即起消費滿萬即能獲贈一個可愛布章，並由專業裁縫師為你完成自己的設計。

▲RALPH LAUREN節慶系列。（圖／RALPH LAUREN提供）

▲RALPH LAUREN首度在台推出Create Your Own活動，消費滿額獲贈一個布章，並由店內駐點裁縫幫你繡上身。（圖／品牌提供）

穿著風衣外套的Polo Bear、穿著燕尾服喝著雞尾酒的Polo Bear⋯⋯各式各樣的情境，還有霸氣老虎、橄欖球等圖案的布章，都能供粉絲們做選擇，讓你共同參與自己的時尚設計，趣味十足還能享受送禮給自己的快樂。

▲RALPH LAUREN節慶系列。（圖／RALPH LAUREN提供）

▲各式各樣的POLO Bear再次出動，變成服裝上最可愛的主角。（圖／品牌提供）

RALPH LAUREN節慶系列以「Every Moment is a Gift」（每個時刻都是珍貴禮物）為主題，設計有濃厚派對風格，女裝諸如挖背、亮片、精緻珠繡等，或搭配紳裝、獵裝，即能是性感派對女郎，又能遊走在大女人風格之間。男裝則以「滑雪假期」為重點，以雪地運動為靈感，配合鮮明色系單品，帶出冬季活力氛圍。

▲RALPH LAUREN節慶系列。（圖／RALPH LAUREN提供）

▲RALPH LAUREN節慶系列。（圖／RALPH LAUREN提供）

▲RALPH LAUREN節慶系列。（圖／RALPH LAUREN提供）

▲RALPH LAUREN節慶系列。（圖／RALPH LAUREN提供）

▲節慶系列有許多閃亮元素，男裝則以滑雪運動為靈感。（圖／品牌提供）

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【Create Your Own限定服務專賣店駐點裁縫】

台北：台北101旗艦店／忠孝Sogo女裝／忠孝Sogo男裝

2019／12／14（六）－12／15（日）14:00～18:00

2019／12／21（六）－12／22（日）14:00～18:00

高雄：高雄漢神巨蛋

2020／01／18（六）－ 01/19（日）14:00～18:00

關鍵字：

POLO, POLO RALPH LAUREN, POLO BEAR, FW19, 2019秋冬, 刺繡布章
fashion.net

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