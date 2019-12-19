天冷想狂吃停不下來　吃飯前半小時1個動作「美食照吃不易胖」

▲冬天食慾旺，每個人都想吃溫暖的食物，用幾招讓身體不易「吹氣球」。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

雖然秋冬正是補身的季節，食欲自然旺盛，但身材不走樣也是很重要的，要如何吃得補又維持身材，有專家傳授妙招，只要在吃飯前半小時做1個動作，另外在吃飯時謹記2個要點，就能嚐到美食又不容易胖。

吃飯前半小時喝溫開水

很多人吃飯時間都是固定或可預期的，轉轉你的手機鬧鐘，在吃飯前半小時喝杯300至500cc的溫開水，這麼做能降低血液黏稠度，也能排毒促進代謝，並且稀釋腸道的垃圾物質，在半小時前喝，更能增加飽足感，自然而然不會吃太多。

▲在飯前喝水讓血液不要過於濃稠，也能促進代謝。

而吃飯時，也僅記下面2個要點，能讓你不知覺的減少攝取熱量：

吃飯之前先喝湯

或許這與我們從小到大的進食習慣不同，中餐總是先吃飽了之後，再用一碗湯來填肚，由於現代人營養充足，甚至過剩，清澈的中式湯品，反倒更利於吃飯前攝取，把湯調整到進食步驟第一選項，便先增加了飽足感，而且湯多半較冬季菜色清淡，更有利於維持身材。

▲中式湯品往往較清澈，能適度增加飽足感。

晚飯要減少攝取量

聽起來相當直接，但也最有效，尤其冬季許多人因為天氣寒冷，行動力愈來愈少，採取早餐吃得好，中餐吃得飽，晚餐吃得少的原則，是最有助於身體消化的，雖然之後會有很多值得參加派對的日子，但也請在用餐份量上斟酌，建議約吃7分飽左右就夠了。

▲即便有很多聚會或想吃些溫暖的，也要適度提醒自己份量要適中。