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4萬元的螢光運動鞋不怕沒人買　鮮肉男星許魏洲搶穿

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▲▼ Jimmy Choo, Moschino 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲造型師YK Jeong選擇了一隻熊代表自己在JIMMY CHOO ★ YK JEONG 聯名系列的角色。（圖／Jimmy Choo提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚運動風完全沒有消退的跡象，精品鞋履品牌Jimmy Choo宣布與韓國知名造型師YK Jeong（鄭潤基）合作，推出聯名膠囊系列「The Highlighted」鞋款，以運動鞋DIAMOND為藍本增添螢光色彩，將有9種配色供選擇，首波亮相的螢光黃，已被25歲的大陸男星許魏洲搶一步穿上，他還巧妙搭配螢光色點綴的白T恤，對穿搭很講究。

▲▼ Jimmy Choo, Moschino 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Jimmy Choo, Moschino 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲大陸男星許魏洲搶先穿上JIMMY CHOO ★ YK JEONG 聯名系列演唱。

DIAMOND鞋款的橡膠透明鞋底因與鑽石切割面極為相似而得名，Jimmy Choo特別邀為全智賢、車勝元等一線韓國紅星打理造型的YK Jeong，推出膠囊系列「The Highlighted」，他讓螢光色出現在鞋帶、車縫線、鞋後跟，甚至從鞋底透出來，除了首發的螢光黃，明年1月起正式發售還會有桃紅色、藍色等共9種款式。YK Jeong還玩心大發，在宣傳照中特別置入一隻螢光熊來代表自己。

▲▼ Jimmy Choo, Moschino 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲螢光色點綴讓JIMMY CHOO ★ YK JEONG 聯名鞋更出色，40,800元。

各家時尚品牌也是運動鞋流行推手，Moschino代表設計為金或銀色的teddy run球鞋，鞋面採異材質拼接創造層次感，抬起腳來則可見萌翻的鞋底—是Moschino最有名的熊圖案啊！

▲▼ Jimmy Choo, Moschino 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Moschino teddy run球鞋，鞋底是可愛的熊圖案，台灣引進金色款22,300元。（圖／Moschino提供）

關鍵字：

Jimmy Choo, Moschino
fashion.net

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