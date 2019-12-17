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HOT・Stuff／3 o’CLOCK家居服超俏皮　粉紅網美店好少女

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▲還沒走進3 o’CLOCK的女孩們，先透過影片搶先逛逛吧！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

擅長印花設計的華裔設計師Daniel Wong旗下有價格親民的Who Cares時裝品牌，2019年末又成立新品牌3 o’CLOCK（3點；THREE O’CLOCK），專攻居家服領域，用輕鬆角度聊聊少女間的私密話題。信義威秀旗艦店、忠孝門市已開幕，旗艦店採用「快餐店」設計風格，很有網美FU，用大方、俏皮角度與妳聊聊少女間的無數小秘密。

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／3 o’CLOCK提供）

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／3 o’CLOCK提供）

▲3 o’CLOCK在信義威秀開幕旗艦店。（圖／品牌提供）

除了迅速展店之外，3 o’CLOCK還在北、中、南：東區、一中商圈、新崛江商圈設置販賣機，首創販售內褲、襪子的販賣機，24小時不打烊，讓少男少女們能隨時添購可愛內著。首個系列充滿以「閃電」為發想的各種印花，包含閃電泡泡糖、閃電爆米花、電爆你等圖案，讓妳在家穿出俏皮感。

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／3 o’CLOCK提供）

▲除了一次開幕兩間實體店面外，更會在北中南設置販賣機，販售3 o’CLOCK的內褲、襪子商品。（圖／品牌提供）

男女皆可穿的襪子，將3 o’CLOCK的Logo放上襪子上緣，作為招牌設計，仔細一看能發現Logo的3就是一道「閃電」，是首季最具代表性的單品。走進旗艦店內，襪子牆設計成甜筒牆，更是一道好拍的風景，當你拿下「甜筒」後，還會出現一句英文小語，為你加油打氣。

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／翻攝3 o’CLOCK粉絲專頁）

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／3 o’CLOCK提供）

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／3 o’CLOCK提供）

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／3 o’CLOCK提供）

▲3 o’CLOCK店內的襪子牆很值得拍照打卡；中筒棉襪（NT$159）。（圖／品牌提供）

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另外，品牌名稱3點，3 o’CLOCK從《小王子》而來，「如果知道你四點來，那我三點的時候就會開始開心的期待。因為如果沒有預知或固定的時間，就永遠不知道該在什麼時候培養情緒醞釀等待的期待感！！」從名稱到店內風格一致，滿滿少女FU。

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／3 o’CLOCK提供）

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／3 o’CLOCK提供）

▲HOT Stuff／3 o’CLOCK居家服。（圖／3 o’CLOCK提供）

▲3 o’CLOCK以《小王子》故事內容命名，很有童話FU，也很適合如此少女感的品牌形象。（圖／品牌提供）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOT Stuff, 3 o’CLOCK, THREE O’CLOCK, 家居服, 睡衣, 內衣, 內褲, Daniel Wong, 黃偉豪, 華裔設計師
fashion.net

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