2020春妝首發！RMK唇膏美到被問翻　日妞都在等#14焦糖拿鐵

▲RMK搶先釋出2020春妝系列，從唇膏、眼彩到腮紅都主打鮮豔亮眼色。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

雖然聖誕節都還沒到，但時尚的腳步就是這麼快，各大品牌2020春妝都已蓄勢待發。日系彩妝品牌RMK搶先釋出2020春妝系列「Color Your Look」，從系列名就已展現這次春妝色彩的繽紛亮麗，一口氣推出15色唇膏，其中超美焦糖咖啡色系的#14號色和2支可與任何唇彩自由疊擦玩色的「調色唇膏」，還沒開賣就被問翻，另外還有現在時尚最夯的紅棕色眼影，也必須放入鎖定清單裡！

▲RMK 經典輕潤口紅（潤采），NT$1,350。（圖／記者張毓容攝）



這幾年RMK唇彩力爆發，最近幾次推出的唇彩系列都掀起不小討論話題，這次春妝推出的「經典輕潤口紅（潤采）」，擁有如唇蜜般的水潤光澤，柔滑質地輕觸唇部就能釋放蘊含的玻尿酸及玫瑰果油，呈現飽滿的潤澤感美唇。

▲RMK 經典輕潤口紅（潤采），#14 roasted caramel，NT$1,350。（圖／品牌提供）



囊括各種色系的15色中，又以帶著棕色調的#13和#14兩色最受矚目，尤其是與先前賣翻的亮采#10號色「1997」相似度極高的焦糖拿鐵色#14，在台灣、日本都被問翻。

▲model唇色以#05酒紅色疊擦#06冰晶藍，下為#07奶昔珊瑚色疊擦#15光燦金。（圖／記者張毓容攝）



另外，系列裡還有2支可單擦也可疊擦玩色的「調色唇膏」，一支是清透感中帶著閃爍藍色珠光偏光感的「冰晶藍」#06，一疊擦其他色彩，就能打造出「水漾感」；另一支是有著奢華金色珠光的「光燦金」#06，能打造出「閃耀感」。

▲RMK 絢彩眼影，NT$1,200。（圖／記者張毓容攝）



除了各種色系的唇膏，這次眼影也圍繞著主題，推出3種閃耀亮眼的微金屬色調單色眼影，潤澤細緻的粉狀質地，揉合了鮮明色彩和光燦的金屬光澤，顯色度、服貼度都很優秀。其中#03 bronze是時下最夯的紅棕色，添加了紅色珠光，濃郁的古銅棕色中帶點淡淡紅光，單色暈染或與其他色疊擦都超美。

▲RMK 絢彩腮紅，NT$1,350；幻色指采，NT$550。（圖／記者張毓容攝）



絢彩腮紅則是承襲日系擅長的清透自然感好氣色，柔軟細緻的質地能創造出彷彿由內而外透出的紅潤血色感，帶著細膩珠光，同時提升肌膚質感，共有能打造自透明好氣色的裸膚色、紅潤血色感的橘粉色和能當自然陰影使用的淺棕色。另外，默默熱賣的指彩也推出鮮明繽紛的全新5色，包含亮眼水藍色、火紅色、鮮黃色、森林綠和特別色黑色。

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