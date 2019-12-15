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「冰冰霜」5種超狂用法你知道幾個？妝前保濕之外　還能修護指緣

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▲冰冰霜。（圖／翻攝範冰冰微博、記者林明瑋攝）

▲因為范冰冰愛用而爆紅的「冰冰霜」，除了妝前打底、保濕用，還有許多用法。（圖／翻攝范冰冰微博、記者林明瑋攝）

記者張毓容／台北報導

因為女星范冰冰愛用而開始聲名大噪，進而被稱為「冰冰霜」的澳洲Blackmores維生素E乳霜，成分天然、單純，擁有優秀的滋潤保濕效果，質地卻不黏膩、好吸收，早就是許多彩妝師化妝箱裡必備的「妝前神器」，除了可當作妝前保濕乳使用，它更是一條「萬用霜」，擦臉擦手擦身體都可以，有多種用法，快來看看你都知道嗎？

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▲Her冰冰霜。（圖／公關照）

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▲「冰冰霜」必知5用法你知道幾個。（圖／翻攝IG、微博）

▲保濕滋潤效果的VE霜，可當作保養最後一步驟幫助鎖住所有保養成分。（圖／翻攝IG@ahc.official）

1.當作滋潤乳霜提升保濕效果

出自於澳洲第一大保健品牌Blackmores的維生素E乳霜，也被稱為VE霜，由名字就可以知道成分中含有維生素E，加上維生素A、C和杏核油、酪梨果油等天然成分，保濕滋潤效果好，且不含色素、香料，溫和不刺激，連孕婦、兒童都能用，非常適合用於保養最後一個步驟，當作保濕乳霜使用，能滋潤肌膚，防止水分散失，並將前面使用的各種保養成分牢牢封存進肌膚裡。 

▲「冰冰霜」必知5用法你知道幾個。（圖／翻攝IG、微博）

▲冰冰霜的妝前打底功能最為出名，能讓後續底妝更服貼。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

2.妝前打底讓底妝更服貼

質地比一般乳霜更輕盈的VE霜，滋潤度夠、延展性好，在妝前搭配按摩，可柔軟潤澤肌膚，不僅肌膚變亮，後續底妝也會更服貼，降低脫妝、卡粉的發生，並能預防長期化妝肌膚越來越乾荒的現象。

3.可用在全身舒緩局部乾癢

含有高濃度維生素E的冰冰霜，不僅可以擦臉，全身都可以用，當身體任何部位肌膚乾燥不舒服，都可以塗抹VE霜來潤澤並舒緩乾癢狀態，也可以在塗抹身體乳後，加強在像是膝蓋、腳踝或腳後跟等特別乾荒粗糙的局部，就能獲得更潤澤的滋養效果。 

4.當作妊娠霜、頸霜預防紋路產生

除了抗氧化、幫助肌膚修護的維生素外，冰冰霜還含有酪梨果油、杏核油等滋潤保濕成分，能快速滲透到肌膚內，為乾燥肌膚提供滋養效果，並預防紋路產生，可當作頸霜或懷孕期間作為妊娠霜使用，尤其天然成分，使用起來也讓人放心。

▲「冰冰霜」必知5用法你知道幾個。（圖／翻攝IG、微博）

▲冰冰霜也可以當作護手霜使用，滋潤呵護雙手和指緣。（圖／翻攝IG@leoniacosmetiques）

5.作為護手霜並修護指緣

冰冰霜之所以被稱為「萬用霜」就是因為放一條在身上，任何局部有乾荒、乾癢狀態都可以拿起來擦。出門在外一時沒帶護手霜或指緣乾裂，也可以拿冰冰霜來滋養呵護雙手，再稍微按摩指緣處，幫助滋潤柔軟指緣肌膚。

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▲Her冰冰霜。（圖／記者林明瑋攝）

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