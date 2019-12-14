屈臣氏年度10大暢銷保養品排行　網友最愛開架精華、百元化妝水都上榜

▲屈臣氏2019年度最熱賣10大保養品排行出爐，網路高人氣的「開架小黑瓶」、「濕敷神器」全進榜。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@padcha_praewnista、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

藥妝店是許多女性開始接觸美妝、保養的入門好所在，而在這成千上百的美妝品中，又有哪些隱藏好物是今年度最熱賣的呢？門市眾多、堪稱女性好鄰居的藥妝店龍頭「屈臣氏」整理出2019年最熱賣的10大保養品排行，各個都是價格平實又好用的人氣商品，其中更不乏美妝版網友最愛的「開架小黑瓶」、超高CP值「濕敷神器」等好評商品，快來看看你有沒有錯過什麼隱藏好物？

Top 5：蒂芬妮亞薏仁潤白化妝水（500ml）



蒂芬妮亞是不少愛逛藥妝店女孩的心頭，尤其這罐薏仁化妝水，使用日本薏仁萃取，無添加酒精、香精、色素，且還含有維他命C糖苷，能保濕舒緩並提亮肌膚，平價大容量的高CP值，讓許多網友大讚「天天濕敷都不心疼」「敷完皮膚比較透亮」。

Top 4：廣源良天然菜瓜水-補濕噴露水（100ml）



小資女、學生檔最愛的平價化妝水「廣源良菜瓜水」，可在清潔後、上妝前輕輕噴灑，濕潤保濕肌膚之外，也可用於曬後舒緩肌膚，簡單單純的成分和超平實的價格是最受推崇的原因。

Top 3：NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜（8入）



知名美容達人牛爾創立的NARUKO擁有不少經典人氣商品，其中抗痘控油的茶樹系列就是代表之一，除了茶樹精油、粉刺寶外，這款痘痘黑面膜一敷就能祛痘、改善油脂分泌並安撫膚況、舒緩鎮定痘痘不適，也擁有許多忠實愛用者。



Top 2：Skin Advanced白金舒潤系列



由日本研發Skin Advanced白金舒潤系列是屈臣氏裡回購率居高不下的隱藏版好物，全系列成分配方堅持「8+8-」，蘊含阿爾卑斯山冰川水、白藜蘆醇等8項溫和又有保濕力與防護力的成分，且無添加礦物油、酒精、香精、化學合成防腐劑等8項成分，連敏弱肌都能安心使用。

Top 1：森田藥粧玻尿酸複合精華液面膜（5入）



台灣MIT森田藥粧面膜這幾年風很大，不僅在東南亞國家很火紅，還有好幾款面膜在日本指標美妝網站@cosme上獲得急速上升第一名的紀錄，而這款玻尿酸保濕面膜內含精華液份量多、保濕效果好，是其最受歡迎的一款。

而熱銷排行Top 6～Top 10中也有不少網路口碑好物，像是被譽為「開架版小黑瓶」的巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華和全臉都可用的AHC全能修護極致逆時眼霜、經典保濕噴霧代表：雅漾舒護活泉水分別拿下第6到第8名，而醫美品牌DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華獲得第9名，屈臣氏獨家販售的Target Pro全效重點修護系列則是第10名。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App