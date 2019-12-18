【奧斯塔羅】最近三個月的投資運勢發展如何？

要累積財富

不能靠上班賺的死薪水

但投資有賺有賠

又覺得怕怕的不敢投資

如果你目前正有投資打算

就和奧斯一起來看看

最近三個月的投資運勢如何吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，最近如果有投資的打算，那奧斯老師會說準備好就可以入場了，這樣的牌組代表金錢入帳與經濟出發，在投資運勢方面來說，還算是挺理想的，尤其在金錢入帳投資這方面更加明顯，若是你早就觀望許久，那就趁最近投資運勢還算不錯的時候進場，不過，這樣的牌組適用於有做好功課的朋友，如果你只是個剛開始的新手，那奧斯老師會建議你在思考一下喔！

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選到這組牌的朋友，這樣的牌組代表盲從與盲目跟隨的意思，有可能入場投資就被套牢，所以有投資打算的朋友，奧斯老師會建議你在多觀望一下，畢竟，錢都是辛苦賺來的，還是保守一點會比較好。另外，若是你真想投資的話，可以多請教一下年紀稍長且有在投資的朋友，因為這樣的牌組多少暗示你財運的貴人來自這個方向唷！

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選到這組牌的朋友，最近的投資運勢算是有及格，這樣的牌組代表小額金錢的入帳，如果你想投資是可以的，但在獲利方面不會太過理想，比較像是穩健的成長，算是風險較低的標的，當然奧斯老師還是要理性的說：「投資有賺有賠」，自己還是要多花點時間做功課，只是因為最近的投資運勢算還可以，因此有機會幫你賺到一點小錢喔！

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選到這組牌的朋友，奧斯會說你要在考慮一下了，這樣的牌組代表尷尬、遲疑與錯過，同時也是和你作對的牌組，因此在投資運勢方面就顯得比較不理想，不過，若你目前正想要做些投資的話，還是可以聽取專業人士的建議，因為你會靠著專業人士的幫助，而獲得挺大的改善喔！

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