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Ean部落閣／打開珠寶盒抽屜吃絕美下午茶　在曼谷竟能一秒到東京

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▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）

文、圖／Ean

「出國，就是換個地方生活！」身邊一位旅行資歷豐富的大姐，用一句話形容旅遊，我深表贊同。那讓我想到出國講求「安心旅遊」的日本人，這兩年差旅頻繁的我，大概曉得那是怎麼一回事。倘若住飯店能如居家般的熟悉與自在，那的確可讓旅途少些不確定性並獲得充分休息。無怪乎何以日人出國會特別喜愛下榻日本品牌的酒店，因為那總能讓他們打開房門就有回到家的感覺。這個秋天，我在曼谷一家今年（2019）才開幕的日航酒店（Hotel Nikko Bangkok），實際體驗到開啟了一秒赴日本任意門的魔力。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）

▲房間窗戶旁擺了張沙發，可舒服的欣賞曼谷市景。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）

▲木質調的溫暖風格加上設計良好的照明，房間獲得我的高度評價。

細緻、體貼，是日航酒店給我的第一印象，一如旅遊日本，沒意外的，房間洗手間的馬桶均是 TOTO 免治，儘管不在地稠人擠的東京，但洗手間仍是獨立出來的小小一間，看到這樣的規格，不免讓我會心一笑。浴室相對來說就寬敞許多，有浴缸能讓購物整天的遊客泡個舒服的澡，整個空間明亮、乾淨，完全展現日本人對清潔的龜毛，值得一提的是備品為泰國知名品牌 PAÑPURI，味道相當舒服怡人。
▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）
▲在外走了整天路，回到旅館若有個浴缸等著，是很幸福的事！

我喜歡房間的照明設計，溫暖明亮，米白色系搭配木質調的裝潢，帶些日式風格優雅的同時，又巧妙運用床頭牆板的透光圖騰來低調展現泰國人文，可謂畫龍點睛，後來這個設計我在行政樓層的 Lounge 也有看到，延續了整體的設計脈絡。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）
▲今年才剛開幕，簇新不在話下。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）
▲床頭板帶些泰式風格圖騰，低調的透著光，是第二眼才會發現的驚喜。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）
▲傢俱挑選的都很具質感。

不光房間，幾個風格不同的餐廳不管空間或食物，也都讓人彷彿置身日本。其中 Oasis 自助餐廳，我半年前後在這吃了兩次午餐，食材與口味均在水準之上、印象很不錯，餐點部分首推如珠寶盒的海鮮蓋飯，是餐廳招牌！此外若跟我一樣愛吃海鮮，來這不會失望，生蠔、大蝦等的海味都蠻新鮮！讓我比較意外的是，這的蔬菜相當脆甜，那讓我想起了北海道，沒想到的是，到了用餐尾聲，還真發現這裡提供了北海道牛乳冰淇淋，可真是完美收尾了！

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）

▲Oasis自助餐的招牌現做料理：海鮮丼。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）
▲除了豐盛海鮮，還有會變換口味的現做料理。

酒店內另一家更具日本味的餐廳是「飛翔」日本料理，以現炸天婦羅為主題，依據不同價位有相對應的各式天婦羅吃到飽，包括螃蟹、大蝦、花枝等海鮮，若愛吃蔬菜也有多種選擇包括紫蘇葉都能炸上一片，此外還有各種鹽能搭配不同天婦羅食用，在正宗口味之外還多了創造自己組合的趣味感！不只天婦羅，中島也提供各種道地日式煮物可拿取，不過記得留個胃給餐後甜點：炸天婦羅冰淇淋，感受舌尖上冰火交融之妙。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）
▲現炸的天婦羅，就是美味！

▲Ena部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落閣提供）
▲在飛翔日本料理用餐，會讓人有那麼一秒錯記是置身在東京或京都的高級料亭。

若喜歡吃下午茶，推薦位於酒店大廳旁的挑高明亮咖啡坊，這的下午茶與日本節氣同步，四月第一次來，我是坐在櫻花樹下享受了一頓很具東京味的春日午茶，十月再來，他們把秋天精巧裝進了一只日式木頭提盒裡，包括楓葉造型在內多款紅橙黃點心，猶如我後來去了京都賞到的秋色，搭配這些賞心悅目如珠寶盒裡的甜點，不管是各種會在透明壺中綻放的花茶或來自法國的瑪黑茶，都再適合不過。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）

▲拉開珠寶盒的下午茶，孰先孰後的餐點挑選都是樂趣。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）
▲精緻華麗的日式下午茶，有甜有鹹，相當豐盛。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）
▲頗具東京感的用餐環境相當舒服。

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）

▲食物的顏色搭配都緊扣著日本深秋主題。

最後，大家選旅館最關心的地點問題，正是日航酒店吸引我的賣點之一。座落小日本區之稱的 Thong Lo（通羅），相當便利，頂級百貨 The EmQuartier 步行可到、若搭乘 BTS 也只要一站，知名的 Terminal 21 百貨也僅兩站距離。最棒的是，當逛完街搭到 BTS 空鐵 Thong Lo 站從三號出口步行回酒店，只需短短三分鐘，特別是日航還特別整理一條巷弄內的捷徑，相當貼心。

正在規劃耶誕跨年與農曆年假期嗎？玩不膩的百變曼谷再混搭日本精緻服務的一趟時尚輕旅，將可讓人一個城市玩出兩種風格！

▲Ean部落閣，曼谷日航飯店。（圖／Ean部落格提供）

▲酒店除了健身房也有一不小的露天泳池。
 

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean部落閣, 泰國, 曼谷, 旅遊, Hotel Nikko Bangkok, 日航酒店
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