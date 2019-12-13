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亮･珠寶／聖誕花環啟發　海瑞溫斯頓錦簇鑲嵌成經典

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▲▼ Harry Winston海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲靈感源自聖誕花環的Winston Cluster經典溫斯頓風格Wreath鑽石項鍊約 14,200,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節的氣氛越來越濃，珠寶品牌的星星、雪花造型珠寶閃爍光芒應景，但其中與聖誕節關係最有連結、擁有悠久歷史的設計，當屬海瑞溫斯頓（Harry Winston）問世近80年的經典錦簇Winston Cluster系列，源起於創辦人海瑞．溫斯頓先生（Mr. Harry Winston）於1940年代12月的一個冬夜，駐足凝視在史卡斯戴爾莊園（Scarsdale Estate）門上懸掛的冬青聖誕花環。

▲▼ Harry Winston海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲不以正面示人的海瑞溫斯頓先生，與他的華美珠寶一同入鏡。

當時海瑞．溫斯頓先生被晶瑩閃爍的寒霜包裹著聖誕花環枝葉的景象震攝住，迸發出新靈感，主張珠寶設計的應當是盡顯寶石而非金屬底座，於是要求當時品牌首席設計師Nevdon Koumrouyan實踐這幅美景，作品深受溫莎公爵夫人等名流喜愛的Nevdon Koumrouyan，於是運用馬眼形與圓形明亮式切工鑽石立體排列出如花環效果的Winston Cluster系列。

▲▼ Harry Winston海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）▲▼ Harry Winston海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲品牌首席設計師Nevdon Koumrouyan（左）將海瑞溫斯頓的聖誕花環想法實踐，畫出Winston Cluster 胸針手繪稿。

▲▼ Harry Winston海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲鑲嵌水滴型鑽石與圓鑽的海瑞溫斯頓Winston Cluster鑽石手鍊約 10,627,000元。

從Winston Cluster經典溫斯頓風格Wreath鑽石項鍊，即可感受冰晶灑落聖誕花環的意象，馬眼型、水滴型、明亮式切工鑽石，巧妙鑲嵌於不同的特定角度，仿佛飄浮在幾乎隱匿無形的鉑金底座之上；海瑞溫斯頓也陸續推出鍊墜、耳環等款式，並添加色彩，以錦簇鑲嵌祖母綠、紅寶石及藍寶石搭配美鑽的設計更有聖誕氣氛。

▲▼ Harry Winston海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）▲▼ Harry Winston海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲Winston Cluster系列祖母綠鑽石鍊墜（左）約 2,200,000元，Winston Cluster系列藍寶石鑽石鍊墜約 1,340,000元。

今年聖誕節前夕，海瑞溫斯頓發表全新Berry Cluster系列，耳環與鍊墜中央的祖母綠、紅寶石及藍寶石改採圓形明亮型切割，有如小莓果般小巧可愛，周圍依然襯托水滴型切工鑽石，更適合日常佩戴。

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓今年推出Berry Cluster系列鍊墜及耳環。

關鍵字：

Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Winston Cluster, 聖誕節, 聖誕花環
fashion.net

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