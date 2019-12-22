奧斯塔羅12星座一周運勢1223-1229　牡羊偏財運不好、單身天蠍準備告白吧

20191223-1229奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！穩定踏實的學／事業發展，讓自己感到安心不少，因為如此更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息，而若是自有事業或業務性質的朋友則是要積極一些囉！

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意了。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，而工作上的金錢回報也有望。另外，投資方面也可以多留意，因為下周或許會有不錯的投資報酬或機會。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：學／事業方面，存在對自我的不信任與環境的沒安全感，這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動了。

2.雙子座愛情運需要留意：雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加。另外，過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

3.金牛座金錢運需要留意：正偏財運皆不太理想，要避免衝動的支出，因此奧斯建議花錢之前要在多想一下囉！

牡羊座

開運顏色：銀色

幸運數字：15

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓牡羊的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也動了起來，因此下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：43

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友的耐性減低許多，而這樣的狀況也導致情緒起伏較大，奧斯提醒下周要多發揮自己思考周詳的優點，因為下周你的思緒將混沌許多，進而導致狀況與問題產生，要多注意囉！

愛情運勢★★

解析：彼此的信任度在下周降低許多，因此安全感也降低了，奧斯建議你下周在感情方面的態度要再成熟一些，面對問題與狀況要有耐性的溝通、解決。另外，要多避免外來的誘惑導致情感不忠貞喔！

事業（學業）運勢★★

解析：耐性程度降低尤其在學／事業方面更為明顯，而這樣的狀況將導致許多阻礙的產生，讓你怠惰停頓了起來，奧斯建議下周在工作、學業方面要在積極一些囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，要避免衝動的支出，因此奧斯建議花錢之前要在多想一下囉！

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字：86

整體運勢★★

解析：下周雙子朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，因此開始懷疑自己的能力，並且連帶行動力也稍稍受到影響，奧斯提醒下周要適時的增加自我的信心，也要避免因信心消退而有偷懶的想法，需多加注意囉！

愛情運勢★★

解析：雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加。另外，過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況。另外，太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，奧斯提醒在工作上要留意了。

金錢運勢★★

解析：正偏財運較平淡，不太有貴人帶財。另外，下周在投資方面要多注意，因為有盲目投資導致損失的可能性喔！

巨蟹座

開運顏色：灰色

幸運數字：76

整體運勢★★★★★

解析：巨蟹朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應於外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有惱人的事情也在下周畫下段落，讓長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將有望踏上一段成功的旅程，並且成功的距離也將在下周拉近一大步，讓手邊繁雜的工作與事情畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

解析：正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

獅子座

開運顏色：藍色

幸運數字：53

整體運勢★★★★

解析：獅子朋友，下周思緒將靈活起來且處事也踏實許多，是個向前邁步的一周。不過，下周對於事情的堅持度下降，有三分鐘熱度的狀況，所以要改善自己對事情的堅持度喔！

愛情運勢★★★★

解析：開始懂得調整自己的態度，讓雙方在感情中不在那麼好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到學／事業上，要注意這樣的狀況。

金錢運勢★★★

解析：有支出過多的可能性，一定要注意不必要的花費，才能避免衝動而破費喔！

處女座

開運顏色：黃色

幸運數字：46

整體運勢★★

解析：下周處女朋友顯得自找麻煩許多，面對事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周焦躁憂慮，甚至到睡覺時都還想個不停，然而，面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要適時向朋友求助，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯。

愛情運勢★★

解析：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，因此你的另一半下周也顯得較有壓力，奧斯建議要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，存在對自我的不信任與環境的沒安全感，這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動了。

金錢運勢★★

解析：正財運與偏財運都不是太理想，要注意情緒上造成的花費，才能避免因衝動而花錢囉！

天秤座

開運顏色：天空藍

幸運數字：89

整體運勢★★

解析：下周天秤朋友無來由念舊起來，過往的事三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生。另外，因為這樣的狀況讓自己停留在過去，不太願意踏出新的一步，所以下周要避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都容易讓另一半往心裡面去，不是算隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況將連帶影響上司或同事之間對你的評價，所以下周在工作要多加把勁，並且面臨問題也要適時向外求援喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周多避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

天蠍座

開運顏色：白色

幸運數字：33

整體運勢★★★★

解析：踏實、穩定將充滿天蠍朋友下周的生活裡頭，過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍減緩許多，讓你下周感到開心愉悅許多，因此自己開始表現出值得信賴與可靠的感覺，奧斯建議要好好把握了。

愛情運勢★★★★

解析：平穩的感情發展，讓自己感到踏實許多，只是需要注意下周在情感方面激情將減緩許多，奧斯建議下周相處時要多添加點熱情或激情會比較好喔！而單身的朋友，若有屬意的人下周或許可以嘗試表達心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：穩定踏實的學／事業發展，讓自己感到安心不少，因為如此更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息，而若是自有事業或業務性質的朋友則是要積極一些囉！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇喔！

射手座

開運顏色：土黃

幸運數字：56

整體運勢★★

解析：下周射手朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不會看那麼細，讓自己停留於物質層面，因此自己的心靈層面將空虛許多，奧斯提醒下周要多注意一下自己內心的感受，避免透過物質追求來彌補內心的缺乏喔！

愛情運勢★★

解析：下周在感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候表現出來的穩定與內心想法是兩回事。另外，下周對於情感的想法將複雜許多，將會阻礙雙方情感的發展，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，可簡單看出下周實際許多，代表目前在自我工作努力奮鬥，除了賺錢還是賺錢，但卻隱含著過度勞累的狀況，奧斯醒下周要適時放鬆喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，尤其是偏財運方面，下周要好好理財，如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機喔！

摩羯座

開運顏色：天藍色

幸運數字：32

整體運勢★★★

解析：下周摩羯朋友變得計較許多，甚至有了競爭的狀況出現，雖然這樣有助於鞭策自己，但下周的競爭顯得較惡性些，將容易導致自己將成功的機會推遠，所以下周要避免過度的競爭，並且適時調整自己計較的心態才會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方價值觀在下周出現了出入，或許是某件從未發生事情突然的發生，讓雙方有了摩擦，才會間接凸顯彼此價值觀的落差，雖然不會影響兩人太多，但總算是一次爭吵，還是要多加注意。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業運勢，自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起小爭執。另外，下周工作業務將繁重許多，奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻有著來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好。

水瓶座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：12

整體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友起身動作的狀況明顯許多，或許是受夠緩慢的步調，所以選擇先去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時容易犯下大錯，所以下周如果有改變的想法，一定要經過全盤的考量，別一昧的向前衝喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方情感下周似乎面臨了瓶頸，或許是過去的問題始終沒有解決，然會於下周又重蹈覆轍，而這樣狀況也讓這段愛情中的某方感到無力且厭煩，所以下周面臨類似狀況時，好好溝通或許就能減緩這樣的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周自我意識的抬頭，讓自己工作上較聽不進旁人的勸，並且過度埋首在自己的學／事業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

解析：財運一般，沒有太大的起伏，雖大財沒有但小財還算不錯，所以下周注意見好就收，不然想很大的可能會血本無歸喔！

雙魚座

開運顏色：黑色

幸運數字：30

整體運勢★★★★

解析：下周雙魚朋友有更加穩重且踏實的態度，面對事情或工作都較穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己對事情的掌握度提高許多，並且讓周遭朋友對你感到安心許多。另外，一直以來堅持或努力某些事情的朋友，將在下周看到成功的曙光，奧斯建議要好好把握下周難得的周期囉！

愛情運勢★★★★★

解析：下周兩人對於情感的需求度增加，將變得更加體貼對方也願意努力為情感付出。而單身的朋友下周有不錯的桃花機會，並且桃花將來自工作職場，要多注意一下了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，踏實的工作態度為工作立下不少良好的基礎，特別是業務性質或有加薪機會的朋友下周也有望稍來些好消息，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，而工作上的金錢回報也有望。另外，投資方面也可以多留意，因為下周或許會有不錯的投資報酬或機會。

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