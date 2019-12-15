仙氣更勝凱特！摩納哥王妃DIOR斗篷獲外媒盛讚：歐洲最時尚

▲摩納哥國慶日當天，王妃（Beatrice Borromeo）的時尚度引發討論。（圖／達志影像）

記者鮑璿安／外電報導

提起皇室王妃的時尚影響力，英國凱特王妃（Kate Middleton）火紅程度當仍不讓，不過日前摩納哥國慶日，這位些許生面孔的摩納哥王妃出現在大家眼前，身穿DIOR綠色格紋斗篷搭配蕾絲禮帽，優雅氣息可不輸凱特，隨即引起外媒關注。

摩納哥王妃（Beatrice Borromeo）鮮少出現在大眾眼前，其實來頭不小，出身於義大利貴族的她，當過模特兒備受時尚界寵愛，天生的優雅氣息讓她每每曝光便引起關注。日前摩納哥國慶日，她就以女主人身份，綁起優雅包頭，佩戴黑色蕾絲禮帽，妝容清淡之餘，小巧五官十分動人。

▲摩納哥王妃穿著DIOR 2019秋季墨綠色格紋斗篷搭配禮帽彰顯優雅氣質。（圖／達志影像）

視線向下挪動，她選擇了DIOR 2019秋季墨綠色格紋斗篷外套現身，俐落的剪裁顯得十分有朝氣，外套長度也禮貌遮蓋到小腿肚，王妃更是在下身以黑色絲襪搭配尖頭高跟鞋，多處細節都能展現十足的成熟女人味。

▲摩納哥王妃與王子可謂高顏值夫妻羨煞旁人。（圖／達志影像）

Beatrice Borromeo也在今年（2019）5月與老公，也就是摩納哥王子Pierre Casiraghi一同現身米蘭品牌ALBERTA FERRETTI大秀，王妃穿著薄荷綠透視洋裝，獨特鏤空設計十分亮眼，更在腰間係上同色緞帶相呼應，這一組高顏值夫妻檔合體，順勢秒殺不少底片，就別提她已經是兩個孩子的媽媽，氣質依舊脫俗，然而外媒也賦予Beatrice Borromeo「歐洲最時尚王妃」封號，影響力不可小覷。

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