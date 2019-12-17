周董潮牌用球鞋大玩「天價香蕉哏」　杜蕾斯把保險套當膠帶更狂

編輯／Duke

藝術總是讓人想不透，日前一名義大利藝術家Maurizio Cattelan用在水果攤買的3根香蕉與膠帶打造了名為「Comedian」的創作，其中兩根竟以美金12萬元（約台幣360萬元）售出，剩下的一根下場更荒謬，被名為David Datuna的紐約行為藝術家吃掉，近期IG便興起mauriziocattelan、daviddatuna的打卡風潮，當中包括PHANTACi、杜蕾斯等品牌都以自家商品為靈感，調侃了Maurizio Cattelan的創作。

▲Maurizio Cattelan用香蕉與膠帶打造了「Comedian」藝術創作。（圖／美聯社）

在 Instagram 查看這則貼文 David Datuna（@david_datuna）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 7 日 上午 11:38 張貼

由於Maurizio Cattelan的香蕉創作「Comedian」展出時已受到極大的關注，後續David Datuna的行為更引起全球注目，因此大家便發揮創意，並開始在IG大量發布自己的香蕉藝術品，像是周杰倫開設的潮流品牌PHANTACi，就用Nike Shox BB4與黃色膠帶完成創作，而知名保險套品牌杜蕾斯則是以香蕉為主體，並將膠帶換成保險套。

在 Instagram 查看這則貼文 PHANTACi（@phantaci_06）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 9 日 上午 1:56 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Durex Italia Official（@durexitalia）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 9 日 上午 7:58 張貼

目前自製《Comedian》藝術品的打卡風潮已經流傳於IG、FaceBook、Twitter等社交平台蔓延，有興趣的朋友，都可以使用mauriziocattelan、daviddatuna等關鍵字查看更多創作喔！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！