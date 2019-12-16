8種配色該搶哪一款？潮牌Undefeated聯手NIKE Air Max 90　12／27登場

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今年（2019）8月，美國街頭品牌Undefeated與Nike合作打造NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）的籃球鞋款，而後續也有傳聞雙方將在明年初推出經典的Air Max 90聯名鞋款，如今官方終於證實此消息，預計發售8款配色，採用藍、黃、綠等鮮明的色彩搭配皮革製成。

▲Undefeated與Nike將發售8種配色的Air Max 90聯名鞋款。（圖／翻攝自Nike）

Undefeated X Nike Air Max 90，參考了1990年代風靡紐約嘻哈界的越野外套（Supercross Jacket），並加入自家特有的設計元素，像是後跟的「Nike Air」字樣更換成Undefeated Logo，而後跟延伸鞋面的環形設計與先前聯名Air Max 97時如出一轍，不過，當時使用的是雙色調搭配字樣，這次則為精簡的純色設計。

▲參考了在1990年代風靡紐約嘻哈界的越野外套設計。（圖／翻攝自Nike）

▲後跟的「Nike Air」字樣更換成Undefeated Logo。（圖／翻攝自IG@undefeatedinc、Nike）

▲鞋面的環形設計與先前聯名Air Max 97時如出一轍。（圖／翻攝自StockX）

▲此次的環形設計採用精簡的純色。（圖／翻攝自Nike）

Undefeated X Nike Air Max 90聯名系列，將有8款配色，分別為白紅、白綠、白藍、白黃、黑紅、黑綠、黑藍以及黑黃，其中，將於12／27在Undefeated專賣店發售，而12／30則會在Nike官網與指定專賣店販賣白藍、白黃、黑藍以及黑黃配色喔！

此外，肯爺（Kanye West）全新打造的全新Adidas Yeezy 700 V3，將會是Yeezy 700系列中，首個沒有使用Boost緩震技術的鞋款，而知名爆料大神Yeezy Mafia表示， Yeezy 700 V3會與Yeezy 500一樣，採用其它的緩震技術，並且腳感覺對不輸其它的Yeezy Boost 700。

▲Adidas Yeezy 700 V3，將會是Yeezy 700系列中，首個沒有使用Boost緩震技術的鞋款。（圖／翻攝自Yeezy Mafia）

全新鞋款Adidas Yeezy 700 V3「Azael」，預計將於12／23正式推出，定價為美金200元（約台幣6,000元），有興趣千萬別錯過了。

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