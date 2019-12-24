跨年跑趴輕鬆變天菜！盤點5件超夯單品　帽子、包包都能耍帥

編輯／Duke 圖／品牌提供、翻攝自Nike、SSENSE、Matchesfashion

相信有許多人聖誕節還沒過，就已經在想跨年夜要去哪裡玩了， 不只女生在意跑趴戰袍，男生若是想成為派對上的唯一焦點，也要好好注意造型，接下來介紹的5款單品，絕對能助你奪得眾人的關注，包括漁夫帽、項鍊、球鞋等，鎖定重點配件，成為天菜一點都不難。

1.Gucci GG漁夫帽

這頂漁夫帽是Gucci今年發布的眾多復古單品中的一款，設計部份整體採用經典的GG Logo搭配棕色皮革飾邊點綴而成。目前可於Matchesfashion購得，定價為歐元390元（約台幣13,300元）。

2.Nike X MMW機能胸包

由1017 Alyx 9SM主理人MMW（Matthew M.Williams）主導的系列，而這款機能胸包採用透氣材質製成，不但可以作為背心穿搭，還能放置錢包、手機等物品喔！目前可於Nike官網購得，定價為台幣8,080元。

3.1017 Alyx 9SM項鍊與Heron Preston手鍊

配件絕對是一套穿搭中最不可或缺的單品，而近年竄起的品牌1017 Alyx 9SM與Heron Preston，分別運用具代表性的「安全扣」、「СТИЛЬ」標語設計，推出了項鍊與手鍊。目前可於SSENSE購得，定價分別為美金525元（約台幣15,800元）、美金156元（約台幣4,700元）。

4.Louis Vuitton Signature 35毫米皮帶

這條Louis Vuitton（LV）Signature 35毫米皮帶，以經典的Monogram帆布元素搭配超長結構為設計主軸，而一旁精緻的綁結細節則帶來更多的時尚感。目前可於全台各大Louis Vuitton專賣店購得，定價為台幣23,900元。

5. Nike MX-720-818「宇航員」

Nike MX-720-818使用Air Max 720為原型設計，並以「宇航員」為靈感打造，因此該鞋款整體使用銀色鞋面搭配橘色線條來象徵太空裝，而半透明氣墊與內部的黑色中底則是要傳達宇宙的漆黑。目前可於Nike官網購得，定價為台幣6,700元。

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