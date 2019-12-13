墨鏡戴上像搽了眼影、腮紅　吳速玲迷上素顏救星

▲吳速玲逛墨鏡品牌Whatever Eyewear，也分享冬季必備時尚單品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

由中國配件設計師Eric Wang、川久保玲品牌80年代時裝總裁Florence Deschamps監製的眼鏡品牌Whatever Eyewear，正式進軍台灣，今於微風信義專賣店舉辦發表會，吸引曹格老婆吳速玲捧場，她一眼就相中上層為藍、下層為粉色的「彩妝鏡片」款，因為戴上立刻為她打上腮紅，盡顯好氣色！

▲吳速玲沒搽腮紅，靠Whatever Eyewear「彩妝鏡片」增添好氣色。（圖／記者陳雅韻攝）

被稱為素顏女救星的彩妝鏡片款，是設計師經過不同的配色實驗，創造出具有眼影與腮紅效果的配色，今吳速玲恰好沒上腮紅，全程戴著達美肌效果；另一吸引她的是附長鏡鍊的墨鏡，Whatever Eyewear有不少鏡框結合可拆式配飾的設計，可隨意取下作為耳掛或墜飾，一副眼鏡變出不同穿搭法。

▲吳速玲穿泰國新買的粉紅洋裝搭Whatever Eyewear漸層鏡片墨鏡亮相。（圖／記者陳雅韻攝）

▲上層為藍、下層為粉色的「彩妝鏡片」是素顏女性的新法寶。

2016年創立的Whatever Eyewear雖然仍是眼鏡圈的年輕品牌，但有趣又時髦的設計受到不少明星名人追捧，最熱賣的款式為Heartbeat愛心眼鏡，鏡框邊角有小口紅裝飾，而中央紅色上下起伏的線條，代表心跳圖，俏皮設計收服天后蔡依林、張惠妹、安心亞，人人都有一副。

▲愛心鏡框的Heartbeat是最熱賣的款式，天后蔡依林、張惠妹都擁有，8,000元。

▲可拆式配飾是Whatever Eyewear的特色之一，可另作耳扣或墜飾，10,800元。