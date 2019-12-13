fb ig video ETtoday search mobile

墨鏡戴上像搽了眼影、腮紅　吳速玲迷上素顏救星

> >

▲吳速玲逛墨鏡品牌Whatever Eyewear，也分享冬季必備時尚單品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

由中國配件設計師Eric Wang、川久保玲品牌80年代時裝總裁Florence Deschamps監製的眼鏡品牌Whatever Eyewear，正式進軍台灣，今於微風信義專賣店舉辦發表會，吸引曹格老婆吳速玲捧場，她一眼就相中上層為藍、下層為粉色的「彩妝鏡片」款，因為戴上立刻為她打上腮紅，盡顯好氣色！

▲▼ 吳速玲 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲吳速玲沒搽腮紅，靠Whatever Eyewear「彩妝鏡片」增添好氣色。（圖／記者陳雅韻攝）

被稱為素顏女救星的彩妝鏡片款，是設計師經過不同的配色實驗，創造出具有眼影與腮紅效果的配色，今吳速玲恰好沒上腮紅，全程戴著達美肌效果；另一吸引她的是附長鏡鍊的墨鏡，Whatever Eyewear有不少鏡框結合可拆式配飾的設計，可隨意取下作為耳掛或墜飾，一副眼鏡變出不同穿搭法。

▲▼ 吳速玲 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲吳速玲穿泰國新買的粉紅洋裝搭Whatever Eyewear漸層鏡片墨鏡亮相。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Whatever Eyewear 。（圖／品牌提供）

▲上層為藍、下層為粉色的「彩妝鏡片」是素顏女性的新法寶。

2016年創立的Whatever Eyewear雖然仍是眼鏡圈的年輕品牌，但有趣又時髦的設計受到不少明星名人追捧，最熱賣的款式為Heartbeat愛心眼鏡，鏡框邊角有小口紅裝飾，而中央紅色上下起伏的線條，代表心跳圖，俏皮設計收服天后蔡依林、張惠妹、安心亞，人人都有一副。

▲▼ Whatever Eyewear 。（圖／品牌提供）

▲愛心鏡框的Heartbeat是最熱賣的款式，天后蔡依林、張惠妹都擁有，8,000元。

▲▼ 吳速玲 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲可拆式配飾是Whatever Eyewear的特色之一，可另作耳扣或墜飾，10,800元。

關鍵字：

吳速玲, Whatever Eyewear
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

嫁富和尚的日本名模買珍珠寵1歲女　最寶貝巴黎名媛舞會那條項鍊

嫁富和尚的日本名模買珍珠寵1歲女　最寶貝巴黎名媛舞會那條項鍊

聖誕傳說槲寄生樹下接吻愛一輩子　CASIO對錶直接印在面盤上

聖誕傳說槲寄生樹下接吻愛一輩子　CASIO對錶直接印在面盤上

碧昂絲斬斷性醜聞大亨　露半臀秀自營品牌與Adidas聯名衣

碧昂絲斬斷性醜聞大亨　露半臀秀自營品牌與Adidas聯名衣

謝金燕時尚好貨超多　大Logo幫高調 打火機變手拿包、棒球帽大到像安全帽　Moschino地鐵車廂辦秀超浮誇 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 林志穎靠溫濕度計創不老傳奇　判斷對的護膚品保娃娃臉 麥當勞出薯條襪子、大麥克包包超可愛！跨足時尚圈　300元起跳 海洋專家愛戴寶鉑五十噚錶　辦展秀保育成果 凱特大膽紅配綠　聖誕風服裝全斷貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面