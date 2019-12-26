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包・開箱／BV大理石紋硬殼包顛覆想像　「可斜背」也能「夾腋下」

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▲360度瞧瞧The Daisey硬殼包。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

以「編織」工藝聞名的義大利精品BOTTEGA VENETA（BV），迎來新任創意總監Daniel Lee一年多來，在設計面上有許多讓人眼睛一亮的新意，在精品激戰的手袋領域，也有了更多革新，其中「硬殼包」就是不可不提的一大亮點。

▲▼BOTTEGA VENETA開箱。（圖／記者張妤瑄攝）

▲BV迎來新任創意總監Daniel Lee後，在手袋方面的設計也有了更多新意。（圖／記者張妤瑄攝）

Daniel Lee打破BV過往極度強調編織工藝的手袋風格，推出如菸盒感的The Daisey，又或者是立體三角形包款等，揉合復古與現代化設計風格，讓BV手袋討論度再度飆升。此次，開箱的The Daisey，外型是方正硬殼，有如放大版的奢華菸盒，又或者是迷你版的珍貴皮箱，背上肩的靜謐優雅，讓女人舉手投足都情不自禁變得細膩起來。

▲▼BV開箱。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲▼BV開箱。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲▼BV開箱。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲The Daisey肩背包，（依序）暗色大理石紋（NT$79,700）、軟木面料（NT$65,500）。（圖／品牌提供）

細細品味The Daisey的外觀設計，俐落的盒形袋身搭配長條金屬鎖扣，揉合復古風格的輪廓與前衛細節，讓它擺上在展示架上，就有令人目不轉睛的致命吸引力。早春最新款的「大理石紋」款式，更是讓人忍不住直盯著看，上肩或斜背在旁皆有大器優雅風格。

▲▼BOTTEGA VENETA開箱。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼BOTTEGA VENETA開箱。（圖／記者張妤瑄攝）

▲The Daisey方正外觀既復古又有前衛細節，擺放在架上有令人目不轉睛的吸引力。（圖／記者張妤瑄攝）

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The Daisey硬殼包附有可調式肩背帶，斜背絕對沒問題，要調整成「腋下包」也不是難事，還有個使用小訣竅，透過孔洞穿過硬殼包身的背帶，能往內收，還能打上一個結！至於可放置物品的空間，礙於硬殼包的限制，空間是小了點，但試放了一下，手機、錢夾、卡夾、口紅還是能完美收妥。

▲▼BOTTEGA VENETA開箱。（圖／記者張妤瑄攝）

▲除了背帶能收放自如之外，包內可放空間放入錢夾、卡夾、唇膏、手機沒問題。（圖／記者張妤瑄攝）

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試・開箱, 試開箱, ET Unboxing, BOTTEGA VENETA, BV, 硬殼包, Daniel Lee, SS20, 2020春夏, The Daisey
fashion.net

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