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鬼鬼硬要追流行「小包配購物袋」　原因是女生們的心聲啊！

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▲LONGCHAMP明年（2020）春夏系列最具話題性的包款，即是手掌大小的微型水餃包。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

鬼鬼吳映潔今（12／13）受邀出席法國時尚品牌LONGCHAMP 2020春夏系列發表會，她換穿兩套不同風格的裙裝，並換搭兩款小尺寸包款，詮釋俏皮小女人風情。鬼鬼笑說：「我現在都是背小包，但我覺得很奇怪，我發現我背小包都要再背一個購物袋，東西都裝不夠！」

▲LONGCHAMP 2020春夏系列發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲鬼鬼穿湖水綠與粉紅撞色皮革小洋裝，搭配白色尖頭高跟靴，散發甜美氣質。（圖／品牌提供）

鬼鬼說，只能盡量帶少一點的東西，小包包裡面必帶的有唇膏，也想盡量找小一點的悠遊卡，練習出門精簡一些。不過她透露，像今天就「帶了兩件外套來」，一件皮衣、一件棒球外套，有時出門還會帶上高跟鞋跟拖鞋換穿。聽起來，確實很需要練習精簡化。

▲LONGCHAMP 2020春夏系列發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲LONGCHAMP 2020春夏系列發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲LONGCHAMP 2020春夏推出許多小型包款，（依序）ROSEAU VELOURS系列夜藍色手提包，售價NT$17,000元、ROSEAU LUXE系列干邑色手提包（M），售價NT$39,300元。（圖／品牌提供）

2020春夏女裝蓄勢待發，鬼鬼此次換穿兩套不同造型，第一套為經典奔馬Logo的黑白拼接皮革夾克搭配皮裙，小露蠻腰展現好身材，下半身搭配拳擊靴款，很適合個性古靈精怪的她；第二套換穿湖水綠與淡粉色皮革洋裝，搭配白色尖頭靴，甜味十足，渾身充滿氣質。

▲LONGCHAMP 2020春夏系列發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲LONGCHAMP 2020春夏系列發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲鬼鬼換穿兩套造型，另一套是黑白短裙套裝，露一點小蠻腰有點辣，很像她平時古靈精怪的風格。（圖／品牌提供）

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鬼鬼自招，之前買了件文青風洋裝來穿上，「但大家看我的眼神都怪怪的，之後就沒再穿」，但「因為我不服乖，現在想走出舒適圈」，用氣質和狂野的角度詮釋各種時尚風格。

關鍵字：

鬼鬼, 吳映潔, LONGCHAMP, SS20, 2020春夏, 女裝
fashion.net

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