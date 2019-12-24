包・開箱／PRADA保齡球包20周年回歸更燒！復古可愛，擺著都時尚

▲PRADA經典保齡球包（Bowling Bag）重新演繹更燒，《ETFASHION》開箱給你看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／ 台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

日前全球限量700組的PRADA與adidas聯名系列，不僅創造在台開賣一小時就完售的記錄，更將PRADA邁入20周年的經典保齡球包（Bowling Bag）熱潮重新推向高峰， 現在《ET FASHION》就開箱正式回歸後的PRADA Bowling2.0版本，再造經典絕對更燒荷包。

▲Bowling包款是PRADA 21世紀經典之作，與adidas的聯名系列讓不少潮粉瘋狂。（圖／翻攝自IG@PRADA、品牌提供）

Bowling包款可以說是PRADA 21世紀開創之作， 誕生自2000年的春夏系列作品，轉眼間也正式邁入20年歷史，年輕族群粉絲們印象深刻的應該是這回與adidas聯名系列，採用優質的小牛皮所製成，俐落線條之下配有可拆卸的尼龍肩背帶，包款上印有PRADA和 adidas Originals的雙徽標，為聯名設計注入靈魂讓潮粉瘋狂，也成功創下在台銷售一小時內，就徹底完售的紀錄。

▲Bowling滿20歲之際，在今年5月紐約大秀上被重新演繹。（圖／翻攝自IG@PRADA、品牌提供）

種種跡象都可以見得Bowling包不僅復古百搭，而且絲毫不退流行，其實在2019年5月的紐約大秀上，品牌就全新演繹了Bowling包款，以拼接線條打造活力感，然而為了迎合保齡球包的運動風格，輪廓依舊保留強烈的線條，皮革交界處以管條收邊增加視覺效果。

▲Bowling提供可拆肩帶以及嬌小的斜背包款式，一包三背法CP值超高。（圖／記者鮑璿安攝）

實用的雙頭拉錬打開之後，內袋空間充足，提供兩個和內裡色系相呼應的拉鏈口袋置物，即便沒有豐富的夾層，卻也彰顯男女通吃的時尚屬性。當然細節處也可以看到品牌的用心，滿版Logo呈現奢華感，別具意義的三角PRADA造型依舊讓粉絲為之瘋狂。

▲一手提起也剛剛好。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，兩個尺寸重新問世，無論是可拆式的肩帶與嬌小的斜背包，都相當童趣時尚，配色方面無論是粉嫩的薄荷藍，中規中矩的純黑、亦或是勾勒輪廓的弧度線條，都讓Bowling色彩更具多樣性，賦予不退潮流的生命力，如果想要跟上復古的再造2.0，PRADA Bowling會是不錯的選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 Prada（@prada）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 5 日 下午 12:02 張貼

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