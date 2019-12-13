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紳士錶秒變運動錶　雷達快拆組3錶帶任選

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▲▼ Rado,Tissot 。（圖／公關照）

▲雷達Captain Cook庫克船長復刻自動腕錶快拆錶帶皮質限量套組，綠色面盤款68,000元。（圖／雷達表提供）

記者陳雅韻／台北報導

在職場必備一只優雅紳士錶，但內心嚮往著運動風格，除了買2只錶還有解嗎？雷達表（Rado）提出新解，為Captain Cook庫克船長系列腕錶推出限量版的快拆錶帶皮質品味套組，除了原來配備的鍊帶，另附搭配白色車縫線的復古皮革錶帶、NATO錶帶，透過快拆系統，輕鬆轉換紳仕或休閒腕錶風格。

▲▼ Rado,Tissot 。（圖／公關照）

▲雷達Captain Cook 庫克船長復刻自動腕錶搭配不同錶帶，各有不同風格。

快拆錶帶限量套組共有3款配色，黑色面盤錶款搭配深棕色復古皮革與黑色NATO快拆錶帶；綠色面盤錶附軍綠色復古皮革與軍綠NATO錶帶；而煙灰色面盤錶配深棕色復古皮革與棕色NATO錶帶。收納的皮套也有巧思，不僅方便旅行帶著走，當錶主在更換錶帶時可平鋪於下方，提供良好的保護。

▲▼ Rado,Tissot 。（圖／公關照）

▲鳳小岳佩戴天梭表動力儲存80小時的Gentleman紳士系列腕錶。（圖／天梭表提供）

紳士錶帶著霸氣，也是另一種選擇，天梭表（Tissot）邀剛從加拿大拍戲返台的鳳小岳，演繹錶徑40mm的Gentleman紳士系列腕錶，當中搭載POWERMATIC 80矽游絲機芯系列錶款除了不鏽鋼款式，另有錶圈為18K玫瑰金材質的設計，與楔形玫瑰金時標相呼應。

▲▼ Rado,Tissot 。（圖／公關照）▲▼ Rado,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭Gentleman紳士系列搭配18K玫瑰金錶圈錶款45,200元，不鏽鋼款23,600元。

關鍵字：

Rado, 雷達表, Tissot, 天梭表
fashion.net

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