蘭蔻「最美雪露」不打廣告默默賣　加贈拋光棉讓保養更有感

<br type="_moz">

▲蘭蔻最美雪露搭配雙面化妝棉，讓保養效果更加乘。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

蘭蔻的超緊顏白金煥亮雪露，有著薰衣草紫的夢幻漸層，搭配獨家雙層設計，上市至今在完全沒有廣告下，當月就成為銷售冠軍，為了讓更多消費者體驗雪露的厲害，自12/21起，只要購買一瓶雪露，限量加贈「雪露雙層拋光棉」，送完為止。

▲顏值破表的雙層雪露，堪稱最美化妝水。（圖／記者曾怡嘉攝）

這年頭保養品要有話題，除了好用也要好看，蘭蔻的雪露有著迷人而療癒的上下雙層質地：如同奶蓋般乳白色的上層，提供乳霜般滋潤度，有效潤澤、緊緻撫紋；下層則添加「玫瑰水精萃」與「水楊酸衍生物」，能一掃老廢角質，使肌膚重返嫩、白、亮。



▲雙層拋光棉的紫色漸層外盒超吸睛。（圖／品牌提供）

以煥膚保濕化妝水來說，搭配化妝棉使用能讓保養發揮最大值，為了讓大家使用更有感，蘭蔻特地推雪露雙層拋光棉，只送不賣。化妝棉外盒更呼應雪露擁有三款設計，模擬雪露在不同搖晃程度的上下比例。

▲正反兩面織法，先清潔後保濕養出美肌。（圖／品牌提供）

「雪露雙層拋光棉」正反兩面採不同織法，搭配雪露使用，一搖讓雪露上下雙層徹底融合，二以拋光棉沾取滿滿雪露，使用「格紋面」輕擦肌膚，具有再次清潔、代謝粗糙角質效果，三以拋光棉的「絨毛面」輕拍肌膚，讓如同奶蓋般的液化版青春霜充分潤澤肌膚。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App