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2019屈臣氏開架彩妝年度Top 10！網評超推「花嫁唇膏」、MIT睫毛膏

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▲2019屈臣氏開架彩妝年度熱賣Top 10 。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲小屈今年度開架彩妝熱賣Top 10排行出爐，其中MIT好物：1028睫毛膏、heme六色眼影盤連外國遊客都愛買。（圖／翻攝IG@missha.official、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

藥妝店是許多女孩們挖寶的好地方，但面對琳琅滿目的美妝商品，最怕挖寶不成反踩雷！別擔心，「小屈」屈臣氏公布2019年度最熱賣的開架彩妝排行Top 10，包含了美妝版網友超推的開架神底妝FIT ME、Sofina控油妝前隔離，或是連外國遊客都愛買的MIT睫毛膏、眼影盤等，底妝、眼妝、唇妝到眉妝通通有，要補貨的人跟著排行榜買準沒錯！

▲2019屈臣氏開架彩妝年度熱賣Top 10 。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

Top 5：Za旋轉眉筆

旋轉眉筆是Za暢銷多年的人氣商品，以網狀蠟配方將色彩及油質均勻包覆，觸感柔軟，能輕鬆描繪自然出色眉型，旋轉式筆芯設計，且後端附有眉刷，方便梳整眉型，隨時都能輕鬆上妝，同時防水耐汗，妝效更加持久。

▲2019屈臣氏開架彩妝年度熱賣Top 10 。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）
Top 4：OPERA渲漾水色唇膏（3.8g）

還未正式引進台灣前，美妝控赴日必買的超紅「花嫁唇膏」，結合唇膏、潤澤菁華油、角鯊烯萃取，唇膏質地柔滑服貼，一抹就有水潤光透感，能完美修飾唇紋並呈現出飽滿彈嫩的美唇。

▲2019屈臣氏開架彩妝年度熱賣Top 10 。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

Top 3：媚比琳 FIT ME反孔特霧粉底液（30ml）

妝感、持妝效果堪比專櫃粉底的媚比琳FIT ME粉底，絕對是近幾年人氣最高的開架粉底之一，清爽質地輕膚性佳，可完美修飾毛孔並打擊油光，可長時間維持絲絨微霧妝感，在PTT、Dcard美妝版上擁有眾多好評推薦。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲2019屈臣氏開架彩妝年度熱賣Top 10 。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）
Top 2：惹我 清爽吸油密粉（3.5g）

擁有清爽薄透的使用感和基本定妝控油效果，加上很好入手的超實惠價格，惹我清爽吸油蜜粉可說是許多女孩剛接觸化妝，第一個使用的蜜粉餅，是不上妝也能使用透明蜜粉，還有防曬效果，這麼多年來不用打廣告也默默持續熱賣。

▲2019屈臣氏開架彩妝年度熱賣Top 10 。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）
Top 1：Sofina 漾緁 控油瓷效妝前隔離乳進化版（25ml）

從推出以來就深受好評的「漾緁控油瓷效妝前隔離乳」推出的進化版，再強化高效控油效果，更加延緩出油及提升持妝度，且能修飾毛孔、膚色不均，呈現明亮勻透好膚質，是許多人手邊必備的妝前隔離。

▲2019屈臣氏開架彩妝年度熱賣Top 10 。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

而熱賣排行Top 6～Top 10幾乎以眼妝產品為主，其中更包含近年好評不斷的台灣自製品牌1028、heme，像是MISSHA 義想曲晶璨編織眼影、媚比琳超激細抗暈眼線液（抗手震版）、1028飛激長瞬翹防水睫毛膏、heme六色眼影盤依序拿下第6到第9名，而第10名則是今年一推出就掀起代購熱潮的MISSHA大膽持色霧感唇膏。

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